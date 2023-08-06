Что любила смаковать принцесса Диана: это блюдо из кабачков вы легко приготовите на своей кухне

Принцесса Диана – одна из самых фотографируемых женщин в мире. Она была известна многими вещами, в частности, своим выбором пищи. Принцесса имела изысканный вкус и предпочитала легкие блюда.

Известна как одна из самых любимых и памятных членов британской королевской семьи, покойная Диана, принцесса Уэльская, регулярно пробовала разнообразные кулинарные выходки мира. Хотя было несколько блюд и деликатесов, которые она особенно любила.

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Какой кулинарный вкус был у принцессы Дианы

Одним из преимуществ быть членом королевской семьи – это иметь под рукой своего личного повара. С Дарреном Макгрейди, который был шефом на королевской кухне с 1982 по 1993 год, принцесса имела возможность наслаждаться любимыми закусками и блюдами.

Принцесса Уэльская любила курицу, рыбу и вегетарианские блюда. Есть одно блюдо, которое принцесса часто просила готовить – это фаршированные цуккини.

Рецепт фаршированных цуккини

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Пример подачи / Иллюстративное фото the spruce eats

Ингредиенты

2 средние цуккини (или кабачки);

– 200 граммов шампиньонов;

– пол стакана риса;

– 2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока;

– четверть стакана тертого пармезана;

– четверть стакана тертой моцареллы;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

– пол стакана куриного или овощного бульона;

– свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или прочая).

Приготовление:

Вымойте цуккини и разрежьте их пополам вдоль. Осторожно извлеките мягкую часть и создайте небольшие "челноки".

Мягкую часть можно использовать для фарша, но предварительно удалите семена.

Приготовьте рис в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно рис варят от 15 до 20 минут до полной готовности. Дайте рису немного остыть после варки.

Нарежьте грибы маленькими кубиками. В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте нарезанные грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте удалённую мягкую часть цуккини и продолжайте жарить еще несколько минут.

Добавьте подготовленный рис к грибному фаршу. Помешайте оба компонента, добавляя половину тертого пармезана и моцареллы.

Разместите приправы.

Наполните "челноки" цуккини подготовленным фаршем. Не переполняйте их, чтобы они не распались во время приготовления.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло.

Обжаривайте фаршированные цуккини до золотистого цвета.

Долейте куриный или овощной бульон в сковороду, укройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10-15 минут, пока цуккини станут мягкими.

Под конец приготовления посыпьте фаршированные цуккини остатком тертого пармезана и моцареллы. Откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока творог растопится.

Подавайте фаршированные цуккини на тарелки, украсьте свежайшей зеленью.