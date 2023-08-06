Что любила смаковать принцесса Диана: это блюдо из кабачков вы легко приготовите на своей кухне
6 августа 2023, 17:02Читати новину українською
Источник:Тhe daily meal
Принцесса Диана – одна из самых фотографируемых женщин в мире. Она была известна многими вещами, в частности, своим выбором пищи. Принцесса имела изысканный вкус и предпочитала легкие блюда.
Известна как одна из самых любимых и памятных членов британской королевской семьи, покойная Диана, принцесса Уэльская, регулярно пробовала разнообразные кулинарные выходки мира. Хотя было несколько блюд и деликатесов, которые она особенно любила.
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Какой кулинарный вкус был у принцессы Дианы
Одним из преимуществ быть членом королевской семьи – это иметь под рукой своего личного повара. С Дарреном Макгрейди, который был шефом на королевской кухне с 1982 по 1993 год, принцесса имела возможность наслаждаться любимыми закусками и блюдами.
Принцесса Уэльская любила курицу, рыбу и вегетарианские блюда. Есть одно блюдо, которое принцесса часто просила готовить – это фаршированные цуккини.
Рецепт фаршированных цуккини
- Время: 1 час
- Порций: 4
Пример подачи / Иллюстративное фото the spruce eatsИнгредиенты:
– 2 средние цуккини (или кабачки);
– 200 граммов шампиньонов;
– пол стакана риса;
– 2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока;
– четверть стакана тертого пармезана;
– четверть стакана тертой моцареллы;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
– пол стакана куриного или овощного бульона;
– свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или прочая).
Приготовление:
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Вымойте цуккини и разрежьте их пополам вдоль. Осторожно извлеките мягкую часть и создайте небольшие "челноки".
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Мягкую часть можно использовать для фарша, но предварительно удалите семена.
- Приготовьте рис в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно рис варят от 15 до 20 минут до полной готовности. Дайте рису немного остыть после варки.
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Нарежьте грибы маленькими кубиками. В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте нарезанные грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте удалённую мягкую часть цуккини и продолжайте жарить еще несколько минут.
- Добавьте подготовленный рис к грибному фаршу. Помешайте оба компонента, добавляя половину тертого пармезана и моцареллы.
- Разместите приправы.
- Наполните "челноки" цуккини подготовленным фаршем. Не переполняйте их, чтобы они не распались во время приготовления.
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло.
- Обжаривайте фаршированные цуккини до золотистого цвета.
- Долейте куриный или овощной бульон в сковороду, укройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10-15 минут, пока цуккини станут мягкими.
- Под конец приготовления посыпьте фаршированные цуккини остатком тертого пармезана и моцареллы. Откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока творог растопится.
- Подавайте фаршированные цуккини на тарелки, украсьте свежайшей зеленью.