Леди Диану еще при жизни прозвали "принцессой человеческих сердец" за ее невероятную чуткость и доброту. Бывшая жена короля Чарльза II много путешествовала и была знакома чуть ли не со всеми кухнями мира. Хотя она никогда не была в нашей стране, однако есть одно украинское блюдо, которое она очень полюбила.

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Благотворительный южноафриканский фонд The Avril Elizabeth Home для Mentally Handicapped опубликовал письма 39-летней давности, полученные от знаменитых людей. Именно из них стало известно, что леди Ди очень любила борщ.

Украинский борщ покорил принцессу Диану / Фото Getty Images

В 1981 году фонд обратился к знаменитостям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для новой кухонной книги. К этому проекту присоединилась и принцесса Диана, еще тогда невеста принца Чарльза. Она написала, что обожает украинский борщ.

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Рецепт украинского борща принцесса знала наизусть и даже готовила это блюдо самостоятельно.