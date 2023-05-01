Леди Диану еще при жизни прозвали "принцессой человеческих сердец" за ее невероятную чуткость и доброту. Бывшая жена короля Чарльза II много путешествовала и была знакома чуть ли не со всеми кухнями мира. Хотя она никогда не была в нашей стране, однако есть одно украинское блюдо, которое она очень полюбила.
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Благотворительный южноафриканский фонд The Avril Elizabeth Home для Mentally Handicapped опубликовал письма 39-летней давности, полученные от знаменитых людей. Именно из них стало известно, что леди Ди очень любила борщ.
Украинский борщ покорил принцессу Диану / Фото Getty Images
В 1981 году фонд обратился к знаменитостям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для новой кухонной книги. К этому проекту присоединилась и принцесса Диана, еще тогда невеста принца Чарльза. Она написала, что обожает украинский борщ.
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Рецепт украинского борща принцесса знала наизусть и даже готовила это блюдо самостоятельно.
Интересно знать
Принцесса Диана являлась членом британской королевской семьи. Она была первой короля Чарльза II и матерью принцев Уильяма и принца Гарри. 31 августа 1997 года погибла в автомобильной катастрофе в тоннеле перед мостом Альма в Париже (умерла в больнице).