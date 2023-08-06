Відома як одна з найулюбленіших і пам’ятних членів британської королівської родини, покійна Діана, принцеса Уельська, регулярно куштувала різноманітні кулінарні витівки світу. Хоча було кілька страв і делікатесів, які вона особливо любила.

Це дуже смачно Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Який кулінарний смак був у принцеси Діани

Однією з переваг бути членом королівською родиною – це мати під рукою свого особистого кухаря. З Дарреном Макгрейді, який був шефом на королівській кухні з 1982 по 1993 рік, принцеса мала змогу насолоджуватися своїми улюбленими закусками та стравами.

Принцеса Уельська любила курятину, рибу та вегетаріанські страви. Є одна страва, яку принцеса часто просила готувати – це фаршировані цукіні.

Рецепт фаршированих цукіні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Приклад подачі / Ілюстративне фото the spruce eats

Інгредієнти:

– 2 середні цукіні (або кабачки);

– 200 грамів шампіньйонів;

– пів склянки рису;

– 2 – 3 зубчики дрібно нарізаного часнику;

– чверть склянки тертого пармезану;

– чверть склянки тертої моцарели;

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль та свіжомелений чорний перець до смаку;

– пів склянки курячого або овочевого бульйону;

– свіжа зелень для прикраси (петрушка, базилік або інша).

Приготування:

Вимийте цукіні та розріжте їх пополам вздовж. Обережно вийміть м'яку частину та створіть невеликі "човники".

М'яку частину можна використати для фаршу, але попередньо видаліть насіння.

Приготуйте рис згідно з інструкціями на упаковці. Зазвичай рис варять від 15 до 20 хвилин до повної готовності. Дайте рису трохи охолонути після варіння.

Наріжте гриби дрібними кубиками. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте нарізані гриби до золотистого кольору. Додайте нарізаний часник і смажте ще 1 – 2 хвилини. Додайте видалену м'яку частину цукіні та продовжуйте смажити ще декілька хвилин.

Додайте підготовлений рис до грибного фаршу. Помішайте обидва компоненти, додаючи половину тертого пармезану та моцарели.

Додайте приправи.

Наповніть "човники" цукіні підготовленим фаршем. Не переповнюйте їх, щоб вони не розпалися під час приготування.

У великій сковороді розігрійте оливкову олію.

Обсмажуйте фаршировані цукіні до золотистого кольору.

Долийте курячий або овочевий бульйон до сковороди, вкрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки цукіні стануть м'якими.

Під кінець приготування посипте фаршировані цукіні залишком тертого пармезану та моцарели. Відкрийте кришку та готуйте ще 2 – 3 хвилини, поки сир розтопиться.

Подавайте фаршировані цукіні на тарілки, прикрасьте свіжою зеленню.

Принцеса Діана також любила українські страви, а одна з них взагалі була у списку улюблених.