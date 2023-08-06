Відома як одна з найулюбленіших і пам’ятних членів британської королівської родини, покійна Діана, принцеса Уельська, регулярно куштувала різноманітні кулінарні витівки світу. Хоча було кілька страв і делікатесів, які вона особливо любила.
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Який кулінарний смак був у принцеси Діани
Однією з переваг бути членом королівською родиною – це мати під рукою свого особистого кухаря. З Дарреном Макгрейді, який був шефом на королівській кухні з 1982 по 1993 рік, принцеса мала змогу насолоджуватися своїми улюбленими закусками та стравами.
Принцеса Уельська любила курятину, рибу та вегетаріанські страви. Є одна страва, яку принцеса часто просила готувати – це фаршировані цукіні.
Рецепт фаршированих цукіні
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приклад подачі / Ілюстративне фото the spruce eats
Приготування:
- Вимийте цукіні та розріжте їх пополам вздовж. Обережно вийміть м'яку частину та створіть невеликі "човники".
- М'яку частину можна використати для фаршу, але попередньо видаліть насіння.
- Приготуйте рис згідно з інструкціями на упаковці. Зазвичай рис варять від 15 до 20 хвилин до повної готовності. Дайте рису трохи охолонути після варіння.
- Наріжте гриби дрібними кубиками. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте нарізані гриби до золотистого кольору. Додайте нарізаний часник і смажте ще 1 – 2 хвилини. Додайте видалену м'яку частину цукіні та продовжуйте смажити ще декілька хвилин.
- Додайте підготовлений рис до грибного фаршу. Помішайте обидва компоненти, додаючи половину тертого пармезану та моцарели.
- Додайте приправи.
- Наповніть "човники" цукіні підготовленим фаршем. Не переповнюйте їх, щоб вони не розпалися під час приготування.
- У великій сковороді розігрійте оливкову олію.
- Обсмажуйте фаршировані цукіні до золотистого кольору.
- Долийте курячий або овочевий бульйон до сковороди, вкрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки цукіні стануть м'якими.
- Під кінець приготування посипте фаршировані цукіні залишком тертого пармезану та моцарели. Відкрийте кришку та готуйте ще 2 – 3 хвилини, поки сир розтопиться.
- Подавайте фаршировані цукіні на тарілки, прикрасьте свіжою зеленню.