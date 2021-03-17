Талантливый кулинар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал поклонникам о любимых блюдах, которые в детстве готовила ему бабушка.

Владимир Ярославский откровенно делится на своей странице в соцсетях своими переживаниями, важными событиями в жизни и сегодня решил рассказать о любимых блюдах детства.

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О вкусе детства шеф-повар рассказал на своей странице в инстаграм, публикацию так и назвал – "Вкус детства".

Больше всего я любил еду, которую готовила моя бабушка. У нее был просто невероятный борщ, оладьи, блинчики, запеченный и томленый в печи молочный козленок с картофелем, который становился аж карамельным. Вспомнил и аж мурашки по коже, отметил Владимир Ярославский.

Шеф-повар добавил, что также обожал вареники с вишней на пару и кровянку, которую его бабушка готовила не в кишке, а просто в кастрюле. Также Владимиру запомнились вчерашние макароны обжаренные на сковороде до хруста, разнообразная выпечка на Маковея.

Отдельной страницей в истории моего детства остаются наши семейные походы в ресторан, когда мы проживали в Санкт-Петербурге, потому что там я всегда ел мороженое и "слоеные язычки" – слоеная выпечка, добавил шеф-повар.

Владимир Ярославский отметил, что до сих пор чувствует эти вкусы, хоть в его жизни он открывал для себя много других новых и не менее интересных сочетаний. Вкусы с детства судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" отметил как самые лучшие.