Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим детским фото с поклонниками и вызвал шквал положительных эмоций в соцсетях.

Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть своим детским фото, которое опубликовал на своей странице в инстаграм.

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Недавно ресторатор прилетел с отдыха в Колумбии, где прекрасно провел время со своей семьей. К слову, Эктор Хименес-Браво давно не виделся с мамой, ведь из-за пандемии у него не было возможности поехать домой.

Возможно именно поездка к семье вызвала у шеф-повара ностальгию, и он поделился с поклонниками своим детским фото.

Говорят, что все с детства. Наши вкусы, предпочтения, будущая профессия, характер и даже различные склонности. Я обожал готовить, когда был маленький, любил и просто наблюдать за мамой и бабушкой на кухне, – рассказал шеф-повар.

Поклонники активно оставляют комментарии к его детскому снимку и не скупятся на теплые слова:

"Какой хорошенький", "Красавчик", "Милый", "Вы были очень очаровательным пацаном", "Какая милота", "Экторо, вы здесь такой няшний", – пишут поклонники Эктор Хименесу-Браво под его последней публикацией.