Любимые новогодние фильмы от кондитера Лизы Глинской: увлекательная подборка к просмотру
Известный украинский кондитер поделилась подборкой своих любимых новогодних фильмов. Если вы ищете, чтобы такого интересного и увлекательного посмотреть в новогоднюю ночь, или на выходных – эти фильмы придут вам по душе.
Талантливая украинская кондитерка, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона, которая впоследствии стала судьей кулинарного шоу – Елизавета Глинская поделилась с поклонниками подборкой своих любимых новогодних фильмов на своей странице в инстаграм.
Девушка убеждает, что именно эти фильмы возвращают веру в чудо, несут любовь и праздничное настроение. Ну что, давайте и мы просмотрим эти киношедевры вместе с вами!
– Реальная любовь (2003)
Романтическая комедия "Реальная любовь"
– Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
– Рождественские каникулы (1989)
Кадр из фильма "Рождественские каникулы"
– Карнавальная ночь (1956)
Кадр из советского фильма "Карнавальная ночь"
– Привет семье! (2005)
Постер фильма "Привет семье!"
– Это прекрасная жизнь (1946)
Фильм "Это прекрасная жизнь"
– Пока ты спал (1995)
Романтическая комедия "Пока ты спал"
Источник: SmachnoNews
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