Известный украинский кондитер поделилась подборкой своих любимых новогодних фильмов. Если вы ищете, чтобы такого интересного и увлекательного посмотреть в новогоднюю ночь, или на выходных – эти фильмы придут вам по душе.

Талантливая украинская кондитерка, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона, которая впоследствии стала судьей кулинарного шоу – Елизавета Глинская поделилась с поклонниками подборкой своих любимых новогодних фильмов на своей странице в инстаграм.

Девушка убеждает, что именно эти фильмы возвращают веру в чудо, несут любовь и праздничное настроение. Ну что, давайте и мы просмотрим эти киношедевры вместе с вами!

– Реальная любовь (2003)



Романтическая комедия "Реальная любовь"

– Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

– Рождественские каникулы (1989)

Кадр из фильма "Рождественские каникулы"

– Карнавальная ночь (1956)



Кадр из советского фильма "Карнавальная ночь"

– Привет семье! (2005)



Постер фильма "Привет семье!"

– Это прекрасная жизнь (1946)

Фильм "Это прекрасная жизнь"

– Пока ты спал (1995)



Романтическая комедия "Пока ты спал"