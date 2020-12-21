Улюблені новорічні фільми від кондитерки Лізи Глінської: захоплива добірка до перегляду
Відома українська кондитерка поділилась підбіркою своїх улюблених новорічних фільмів. Якщо ви шукаєте, щоб такого цікавого та захопливого переглянути у новорічну ніч, або на вихідних – ці фільми прийдуть вам до душі.
Талановита українська кондитерка, переможниця "Мастер Шеф" 2 сезону, яка згодом стала суддею кулінарного шоу – Єлизавета Глінська поділилась із шанувальниками підбіркою свої улюблених новорічних фільмів на своїй сторінці в інстаграм.
Дівчина переконує, що саме ці фільми повертають віру в чудо, несуть любов та святковий настрій. Ну що, давайте й ми переглянемо ці кіношедеври разом з вами!
– Реальне кохання (2003)
Романтична комедія "Реальне кохання"
– Вечора на хуторі біля Диканьки (1961)
Кадр з фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки"
– Різдвяні канікули (1989)
Кадр з фільму "Різдвяні канікули"
– Карнавальна ніч (1956)
Кадр з радянського фільму "Карнавальна ніч"
– Привіт сім'ї (2005)
Постер фільму "Привіт сім'ї"
– Це чудове життя (1946)
Фільм "Це чудове життя"
– Поки ти спав (1995)
Романтична комедія "Поки ти спав"
Джерело: SmachnoNews
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