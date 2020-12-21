Відома українська кондитерка поділилась підбіркою своїх улюблених новорічних фільмів. Якщо ви шукаєте, щоб такого цікавого та захопливого переглянути у новорічну ніч, або на вихідних – ці фільми прийдуть вам до душі.

Талановита українська кондитерка, переможниця "Мастер Шеф" 2 сезону, яка згодом стала суддею кулінарного шоу – Єлизавета Глінська поділилась із шанувальниками підбіркою свої улюблених новорічних фільмів на своїй сторінці в інстаграм. Дівчина переконує, що саме ці фільми повертають віру в чудо, несуть любов та святковий настрій. Ну що, давайте й ми переглянемо ці кіношедеври разом з вами! – Реальне кохання (2003) Романтична комедія "Реальне кохання" – Вечора на хуторі біля Диканьки (1961) Кадр з фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки" – Різдвяні канікули (1989) Кадр з фільму "Різдвяні канікули" – Карнавальна ніч (1956) Кадр з радянського фільму "Карнавальна ніч" – Привіт сім'ї (2005) Постер фільму "Привіт сім'ї" – Це чудове життя (1946) Фільм "Це чудове життя" – Поки ти спав (1995) Романтична комедія "Поки ти спав" Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)