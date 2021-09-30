Евгений Клопотенко – победитель 5-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а ныне – известный ресторатор и реформатор школьного питания. А еще – неутомимый популяризатор украинского кулинарного наследия, в частности украинского борща.

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Поклонники и единомышленники постоянно присылают Евгению интересные рецепты старинных блюд. Недавно он поделился рецептом "щипаных" галушек, по которому готовили наши бабушки.

"Щипаные" галушки

Для галушек вам понадобятся всего три ингредиента, а чем их приправить – решать вам.

Ингредиенты:

– 100 г кефира;

– 200 г муки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, кефира и соли. Отщипывайте от него маленькие кусочки, формируя галушки. Отварите галушки в кипящей воде. Выньте готовые галушки шумовкой на блюдо. Подавайте галушки со сметаной или шкварками. Возможен и десертный вариант галушек – тогда их подают с вишнями и сметаной.

Приятного аппетита!



Евгений Клопотенко / Фото со страницы повара

Клопотенко и борщ

Пожалуй, уже всем известно, что Евгений Клопотенко и украинский борщ – это одно целое. Повар отстаивает визитку украинской кухни и готов "биться" за нее до конца. Ресторатор знает множество рецептов сытного первого блюда, а на День Независимости Евгений предложил украинцам сварить виртуальный борщ вместе.

Почти столько, сколько планировали – до 3 миллионов литров. Наша команда отлично поработала,

– отметил Евгений Клопотенко.

Также повар признался, что был удивлен, когда узнал, что большинство украинцев готовит борщ на ребрышках. Евгений считал, что это его тайная рецептура блюда, но как оказалось, он не один.

Что такое украинский борщ для Евгения Клопотенко?

Евгений Клопотенко признался, что готовит борщ на свиных ребрышках, но не добавляет фасоль – не любит ее.

Это как о людях в Украине: у нас разные взгляды и подходы к одному и тому же. Рецепты борща все разные, но все украинские,

– прокомментировал шеф-повар.

Относительно сметаны, шеф-повар также не добавляет ее в борщ, любит чувствовать вкус блюда. В опросе повара, голоса, добавления сметаны разделились поровну: все зависит от вкусов и предпочтений украинцев.

Когда добавляете сметану, борщ перебивается молочным вкусом,

– отметил шеф-повар.



Шеф-повар Евгений Клопотенко и борщ / Фото со страницы кулинара

Евгений Клопотенко отметил, что ему прислали множество оригинальных рецептов борща.

Из всех регионов Украины, даже из заграницы – у нас более 5 миллионов украинцев проживает в разных уголках мира. Были рецепты из Канады, Новой Зеландии, Америки. Только с Марса не было, видимо, туда мы еще не добрались,

– пошутил Евгений.

Шеф-повар также рассказал, как готовит свой любимый борщ. Евгений варит его на овощном бульоне и готовит в печи.

Я добавляю к нему леквар (сливовое закарпатское варенье), чтобы сбалансировать вкус борща. Также свеклу, капусту, немного сельдерея, квашеных помидоров, свекольного кваса и свежевыжатого сока, картофель и морковь. Мясо добавляю отдельно,

– рассказал Клопотенко.

Секретом своего борща Евгений считает именно процесс его приготовления в печи, ведь блюдо готовится на медленном огне в течение нескольких часов.

Главная задача для Евгения Клопотенко – популяризация украинской кухни в мире и он уверенно идет к своей цели!