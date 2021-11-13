Лучше всего подходит к круассанам: рецепт куриного паштета с коньяком

Хватит покупать магазинные паштеты, мы научим вас готовить их своими руками. Несколько простых техник, простые ингредиенты и вкусный домашний паштет на вашем столе.

Куриный паштет или пате – отличная закуска к праздничному или обыденному столу. Он прост в приготовлении, с ним справятся даже начинающие кулинары.

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Автор рецепта, Яна Станишевская, утверждает, что лучше всего куриный паштет будет смаковать с хрустящими круассанами или кусочком свежего багета.

Рецепт куриного паштета

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 2

– 800 граммов куриной печени;– 1 репчатый лук;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 50 миллилитров коньяка;– 150 миллилитров сливок;– соль;– черный молотый перец;– мускатный орех;– 150 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Тщательно помойте печень, удалите прожилки и пленки. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками и обжарьте на сковороде. Затем обжарьте на сковороде печень вместе с овощами. Накройте крышкой и тушите ингредиенты 5 минут.



Куриный паштет / Фото Яны Станишевской

Посолите и поперчите зажарку, добавьте немного мускатного ореха и перемешайте. Снимите печень с плиты. Отправьте ингредиенты в чашу блендера и измельчите. Влейте в паштет сливки и коньяк. Еще раз измельчите блендером. Добавьте в паштет сливочное масло и снова перебейте блендером. Разложите паштет по формам и отправьте в холодильник на 1 час.

Куриный паштет готов. Приятного аппетита!