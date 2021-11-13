Лучше всего подходит к круассанам: рецепт куриного паштета с коньяком
13 ноября 2021 , 16:12Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Хватит покупать магазинные паштеты, мы научим вас готовить их своими руками. Несколько простых техник, простые ингредиенты и вкусный домашний паштет на вашем столе.
Куриный паштет или пате – отличная закуска к праздничному или обыденному столу. Он прост в приготовлении, с ним справятся даже начинающие кулинары.
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Автор рецепта, Яна Станишевская, утверждает, что лучше всего куриный паштет будет смаковать с хрустящими круассанами или кусочком свежего багета.
Рецепт куриного паштета
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2
– 800 граммов куриной печени;
– 1 репчатый лук;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров коньяка;
– 150 миллилитров сливок;
– соль;
– черный молотый перец;
– мускатный орех;
– 150 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Тщательно помойте печень, удалите прожилки и пленки.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками и обжарьте на сковороде.
- Затем обжарьте на сковороде печень вместе с овощами. Накройте крышкой и тушите ингредиенты 5 минут.
Куриный паштет / Фото Яны Станишевской
- Посолите и поперчите зажарку, добавьте немного мускатного ореха и перемешайте.
- Снимите печень с плиты. Отправьте ингредиенты в чашу блендера и измельчите.
- Влейте в паштет сливки и коньяк. Еще раз измельчите блендером.
- Добавьте в паштет сливочное масло и снова перебейте блендером.
- Разложите паштет по формам и отправьте в холодильник на 1 час.
Куриный паштет готов. Приятного аппетита!