Курячий паштет, або пате – відмінна закуска до святкового або буденного столу. Він простий у приготуванні, з ним справляться навіть початківці в кулінарії.

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Авторка рецепту, Яна Станішевська, стверджує, що найкраще курячий паштет смакуватиме з хрумкими круасанами або шматочком свіжого багета.

Рецепт курячого паштету

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2

Приготування:

  1. Ретельно помийте печінку, видаліть прожилки та плівки.
  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці.
  1. Далі обсмажте на сковорідці печінку разом з овочами. Накрийте кришкою та тушкуйте інгредієнти 5 хвилин.


Курячий паштет / Фото Яни Станішевської

  1. Посоліть та поперчіть засмажку, додайте трішки мускатного горіха та перемішайте.
  1. Зніміть печінку з плити. Відправте інгредієнти в чашу блендера та подрібніть.
  1. Влийте до паштету вершки та коньяк. Ще раз подрібніть блендером.
  1. Додайте до паштету вершкове масло та знову перебийте блендером.
  1. Розкладіть паштет по формах та відправте в холодильник на 1 годину.

Курячий паштет готовий. Смачного!