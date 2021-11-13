Курячий паштет, або пате – відмінна закуска до святкового або буденного столу. Він простий у приготуванні, з ним справляться навіть початківці в кулінарії.
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Авторка рецепту, Яна Станішевська, стверджує, що найкраще курячий паштет смакуватиме з хрумкими круасанами або шматочком свіжого багета.
Рецепт курячого паштету
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно помийте печінку, видаліть прожилки та плівки.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці.
- Далі обсмажте на сковорідці печінку разом з овочами. Накрийте кришкою та тушкуйте інгредієнти 5 хвилин.
Курячий паштет / Фото Яни Станішевської
- Посоліть та поперчіть засмажку, додайте трішки мускатного горіха та перемішайте.
- Зніміть печінку з плити. Відправте інгредієнти в чашу блендера та подрібніть.
- Влийте до паштету вершки та коньяк. Ще раз подрібніть блендером.
- Додайте до паштету вершкове масло та знову перебийте блендером.
- Розкладіть паштет по формах та відправте в холодильник на 1 годину.
Курячий паштет готовий. Смачного!