Курячий паштет, або пате – відмінна закуска до святкового або буденного столу. Він простий у приготуванні, з ним справляться навіть початківці в кулінарії.

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Авторка рецепту, Яна Станішевська, стверджує, що найкраще курячий паштет смакуватиме з хрумкими круасанами або шматочком свіжого багета.

Рецепт курячого паштету

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів курячої печінки;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів коньяку;

– 150 мілілітрів вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мускатний горіх;

– 150 грамів вершкового масла.

Приготування:

Ретельно помийте печінку, видаліть прожилки та плівки.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом. Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці.

Далі обсмажте на сковорідці печінку разом з овочами. Накрийте кришкою та тушкуйте інгредієнти 5 хвилин.



Курячий паштет / Фото Яни Станішевської

Посоліть та поперчіть засмажку, додайте трішки мускатного горіха та перемішайте.

Зніміть печінку з плити. Відправте інгредієнти в чашу блендера та подрібніть.

Влийте до паштету вершки та коньяк. Ще раз подрібніть блендером.

Додайте до паштету вершкове масло та знову перебийте блендером.

Розкладіть паштет по формах та відправте в холодильник на 1 годину.

Курячий паштет готовий. Смачного!