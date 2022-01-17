Известный кулинар, автор книги "Суп" Джанет Кларксон отмечает, что суп (или, как говорили наши предки, похлебка) – одно из древнейших и популярнейших блюд в мире. Им и голод утоляли, и согревались, и даже лечились!

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Даже во время простуды принято спасаться питательным куриным супом.

Каждая культура имеет свой суп. У него очень древние корни. Когда-то давно люди варили в супе все – от черепаших панцирей до стеблей бамбука,

– отмечает Джанет Кларксон.

Банга (Нигерия)

Этот суп очень популярен и известен. Готовые сушеные компоненты можно приобрести в магазинах. Ключевыми ингредиентами для этого блюда являются плоды масличной пальмы, свежий сом, говядина и сушеные морепродукты. Главной особенностью такого супа является красный соус, который приобретает такой оттенок благодаря экзотическим специям.

Экзотика в тарелке / Фото Cyprus Bazaar

Фо-бо (Вьетнам)

Наваристый суп на основе бульона из говядины. Кушанье вываривают несколько часов и добавляют корицу, звездчатый анис и другие специи. Это одно из старейших блюд Вьетнама.

Аппетитный суп / Фото fakty

Борщ (Украина)

Известное блюдо украинской кухни. Первые упоминания об этом супе можно найти еще во время Киевской Руси в XIV веке. Обязательными приложениями для супа являются сметана и пышки с чесноком. Украинские кулинары и эксперты проводят широкую кампанию, чтобы внести украинский борщ в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украинское кулинарное наследие / Фото pexels

Буйабес (Франция)

Это блюдо изобрели рыбаки, часто готовившие такое рагу на обед. Этот суп – классический вкус Средиземноморья. В этом блюде сочетаются такие компоненты как шафран, оливковое масло, фенхель, чеснок, помидоры и свежая морская рыба.

Морской суп / Фото Simply Recipes

Кальду-верде (Португалия)

Родиной супа является винодельческий регион Минью в Португалии. В этом блюде удалось изысканно соединить нарезанную зелень, картофель и лук. В супе ярко выраженный дымный вкус, такой аромат блюду придает португальская колбаса чоризо.

Особое блюдо / Фото pinterest

Чорба-фрик (Алжир, Ливия и Тунис)

Сытный и питательный суп имеет североафриканские корни. Это соединение зеленой пшеницы и томатного бульона со специями. Наибольшей популярностью блюдо пользуется в священное для мусульман время Рамадан. Ключевые ингредиенты супа: нут, тушеная курица, говядина или баранина.

Экзотическое блюдо / Фото 196 Flavors