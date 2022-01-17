Відома кулінарка, авторка книги "Суп" Джанет Кларксон зазначає, що суп (або, як казали наші пращури, юшка) — одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Ним і голод тамували, і зігрівалися, і навіть лікувалися!
Актуально Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних
Навіть досі під час застуди заведено рятуватися поживним курячим супом.
Кожна культура має свій суп. У нього дуже стародавнє коріння. Перші люди варили в супі все – від черепаших панцирів до стебел бамбука,
– зазначає Джанет Кларксон.
Банґа (Нігерія)
Цей суп надзвичайно популярний та відомий. Готові сушені компоненти для нього можна придбати у магазинах. Ключовими інгредієнтами для цієї страви є плоди олійної пальми, свіжий сом, яловичина і сушені морепродукти. Головна особливість такого супу є червоний соус, який набуває такого відтінку завдяки екзотичним спеціям.
Екзотика у тарілці / Фото Cyprus Bazaar
Фо-бо (В’єтнам)
Наваристий суп на основі яловчиого бульйону. Страву виварюють кілька годин та додають корицю, зірчастий аніс та інші спеції. Це одна із найстаріших страв В’єтнаму.
Апетитний суп / Фото fakty
Борщ (Україна)
Відома страва української кухні. Перші згадки про цей суп можна знайти ще у час Київської Русі в XIV столітті. Обов’язковими додатками для супу є сметана та пампушки із часником. Українські кулінари та експерти проводять широку кампанію, щоб внести український борщ до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Українська кулінарна спадщина / Фото pexels
Буябес (Франція)
Цю страву винайшли рибалки, які часто готували таке рагу на обід. Цей суп – класичний смак Середземномор'я. У цій страві поєднуються такі компоненти як шафран, оливкова олія, фенхель, часник, помідори та свіжа морська риба.
Морський суп / Фото Simply Recipes
Кальду-верде (Португалія)
Батьківщиною супу є виноробний регіон Мінью у Португалії. У цій страві вдалося вишукано поєднати нарізану зелень, картоплю та цибулю. В супі яскраво виражений димний смак, такого аромату страву надає португальська ковбаса чорізо.
Особлива страва / Фото pinterest
Чорба-фрік (Алжир, Лівія та Туніс)
Ситний та поживний суп має північноафриканське коріння. Це поєднання зеленої пшениці та томатного бульйону зі спеціями. Найбільшою популярністю страва користується у священний для мусульман час Рамадану. Ключові інгредієнти супу: нут, тушкована курка, яловичина чи баранина.
Екзотична страва / Фото 196 Flavors