Талантливая ведущая и известный "Ревизор" Украины – Юлия Панкова поделилась своим фирменным рецептом открытого лукового пирога, который она считает самым вкусным в мире.

Источник: Новый канал

Ведущая Нового канала рассказала, как приготовить самый вкусный в мире пирог из лука и поделилась рецептом, чтобы каждый мог почувствовать неповторимый вкус звездного блюда от "Ревизора".

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В народе лук считают лекарством "от семи недуг", ведь он содержит в себе ценные витамины А, В1, В2, С, РР.

Ведущая программы "Ревизор", кулинар Юлия Панкова делится рецептом самого вкусного в мире пирога с луком, который готовит собственноручно.

Отведаете раз этот пирог – и влюбитесь в него навсегда! Ничего проще и быстрее придумать невозможно. Пирог получается сытным и вкусным. Вкусно с чаем, как перекус или с зеленым салатом, как основное блюдо,

– прокомментировала Юля Панкова.

Юля Панкова / Новый канал

Как приготовить пирог из лука

Ингредиенты для теста:

– 180 г сливочного масла;

– 100 мл воды;

– 2 стакана ц/з муки;

Для начинки:

– 500 г репчатого лука;

– 200 г сыра сулугуни;

– 200 г твердого сыра;

– 2 яйца;

– 100 г сметаны.