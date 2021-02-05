Рецепт пирога с луком от Ревизора – Юлии Панковой
Талантливая ведущая и известный "Ревизор" Украины – Юлия Панкова поделилась своим фирменным рецептом открытого лукового пирога, который она считает самым вкусным в мире.
Источник: Новый канал
Ведущая Нового канала рассказала, как приготовить самый вкусный в мире пирог из лука и поделилась рецептом, чтобы каждый мог почувствовать неповторимый вкус звездного блюда от "Ревизора".
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В народе лук считают лекарством "от семи недуг", ведь он содержит в себе ценные витамины А, В1, В2, С, РР.
Ведущая программы "Ревизор", кулинар Юлия Панкова делится рецептом самого вкусного в мире пирога с луком, который готовит собственноручно.
Отведаете раз этот пирог – и влюбитесь в него навсегда! Ничего проще и быстрее придумать невозможно. Пирог получается сытным и вкусным. Вкусно с чаем, как перекус или с зеленым салатом, как основное блюдо,
– прокомментировала Юля Панкова.
Как приготовить пирог из лука
- Тщательно очистите лук от шелухи. Нарежьте его мелкой соломкой, тушите на сливочном масле пока он не станет прозрачным.
- Сыр натрите на грубой терке.
- В отдельной миске смешайте яйца и сметану.
- Растопите сливочное масло и хорошо смешайте ингредиенты для теста. Замесите эластичное тесто и раскатайте его тонким слоем. Выложите на противень, смазанный растительным маслом и разровняйте руками.
- Сначала выложите слоем лук, вторым – натертый сыр, а сверху залейте смесью яиц со сметаной.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке, пока пирог не подрумянится – около 25 минут. Приятного аппетита!
Источник: Новий канал
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