Мандариновый пирог по рецепту кондитера Лизы Глинской
Необычайно вкусный и простой в приготовлении песочный пирог с мандаринами от Лизы Глинской, также можно готовить с апельсинами или миксом цитрусовых.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей сезонный вкусный пирог с мандаринами и сметанной заливкой.
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Нежная песочная основа мандаринового пирога будет приятно хрустеть во рту, а сметанная заливка дополнит игру вкусов в десерте.
Как приготовить песочный пирог с мандаринами
- Соедините яичный желток с сахаром. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Натрите холодное сливочное масло до муки и вымешайте руками в крошку.
- Добавьте к крошке яичную массу и замесите эластичное тесто.
- Отправьте тесто отдохнуть в холодильник, предварительно завернув его в пищевую пленку. 10-15 минут в холодильнике для теста будет достаточно.
- Для приготовления заливки натрите цедру одного мандарина, соедините ее с яйцом и сахаром и перемешайте. Добавьте к массе кукурузный крахмал – перемешайте, далее влейте сметану и снова перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто в круглую форму для тарта, разровняйте руками и срежьте лишнее с бортов. Залейте основу сметанной смесью и отправьте выпекаться на 20-25 минут.
- Очистите мандарины от кожуры и семян, сделайте небольшой надрез на каждом кусочке и отправьте вариться в кастрюлю с сиропом из воды, мандаринового сока и сахара. Варите мандарины на слабом огне после кипения в течение 15 минут.
- Готовый пирог выньте из духовки и оставьте остыть, верх пирога осядет – не переживайте.
- Разведите желатин с водой и оставьте набухать на 10 минут. Соедините с мандаринами в сиропе и перемешайте.
- Выложите мандарины на пирог и полейте охлажденным сиропом, не горячим. Готовый пирог с мандаринами отправьте в холодильник на 2-3 часа. Приятного аппетита!
Рецепт мандаринового тарта по рецепту Лизы Глинской – видео:
Источник: Глінська Ліза
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