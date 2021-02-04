Необычайно вкусный и простой в приготовлении песочный пирог с мандаринами от Лизы Глинской, также можно готовить с апельсинами или миксом цитрусовых.

Источник: инстаграм Лизы Глинской Талантливая кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей сезонный вкусный пирог с мандаринами и сметанной заливкой. Читайте также Как приготовить бисквитный пирог с мандаринами: домашний рецепт Нежная песочная основа мандаринового пирога будет приятно хрустеть во рту, а сметанная заливка дополнит игру вкусов в десерте. Как приготовить песочный пирог с мандаринами Ингредиенты:

Для песочного теста:

– 100 г муки;

– 50 г сливочного масла;

– 40 г желтков;

– 30 г сахара;

– 3 г разрыхлителя;

– щепотка соли.

Для сметанной заливки:

– 100 г сметаны;

– 30 г сахара;

– 5 г кукурузного крахмала;

– 50 г яиц;

– цедра мандарин.

Для мандаринового мармелада:

– 5 мандарин;

– 50 г сахара;

– 50 мл воды;

– 100 мл мандаринового фреша;

– 6 г желатина + 30 мл воды. Соедините яичный желток с сахаром. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Натрите холодное сливочное масло до муки и вымешайте руками в крошку. Добавьте к крошке яичную массу и замесите эластичное тесто. Отправьте тесто отдохнуть в холодильник, предварительно завернув его в пищевую пленку. 10-15 минут в холодильнике для теста будет достаточно. Для приготовления заливки натрите цедру одного мандарина, соедините ее с яйцом и сахаром и перемешайте. Добавьте к массе кукурузный крахмал – перемешайте, далее влейте сметану и снова перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто в круглую форму для тарта, разровняйте руками и срежьте лишнее с бортов. Залейте основу сметанной смесью и отправьте выпекаться на 20-25 минут. Очистите мандарины от кожуры и семян, сделайте небольшой надрез на каждом кусочке и отправьте вариться в кастрюлю с сиропом из воды, мандаринового сока и сахара. Варите мандарины на слабом огне после кипения в течение 15 минут. Готовый пирог выньте из духовки и оставьте остыть, верх пирога осядет – не переживайте. Разведите желатин с водой и оставьте набухать на 10 минут. Соедините с мандаринами в сиропе и перемешайте. Выложите мандарины на пирог и полейте охлажденным сиропом, не горячим. Готовый пирог с мандаринами отправьте в холодильник на 2-3 часа. Приятного аппетита! Рецепт мандаринового тарта по рецепту Лизы Глинской – видео: