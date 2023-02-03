Луковый суп с фасолью – готовим с Эктором

3 февраля 2023, 11:53
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Эктор Хименес-Браво

Овощные супы – всегда вкусные, сытные и питательные. А луковый суп еще и доступный и нереально ароматный.

Если луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, как вкусным и неповторимым может быть это блюдо.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусного лукового супа, который решил добавить еще и фасоль.

Рецепт лукового супа с фасолью

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов лука;
– 10 граммов чабреца;
– 10 граммов чеснока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 граммов белого вина;
– 500 граммов куриного бульона;
– 100 граммов белой фасоли;
– 3 – 4 ломтика багета;
– 100 граммов сыра гауда.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук перьями и отправляем в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Сдабриваем тимьяном и тушим с белым вином.
  • Добавляем измельченный чеснок и тушим дальше.
  • Сочетаем с бульоном, добавляем фасоль и варим до готовности.
  • Перекладываем готовый суп в жаростойкую посуду, выкладываем багет и посыпаем сыром.
  • Отправляем в духовку на 200 градусов 10 – 15 минут, чтобы творог растопился.
  • Подаем луковый суп с фасолью к горячему столу.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак