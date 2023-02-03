Если луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, как вкусным и неповторимым может быть это блюдо.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусного лукового супа, который решил добавить еще и фасоль.

Рецепт лукового супа с фасолью

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 500 граммов лука;

– 10 граммов чабреца;

– 10 граммов чеснока;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов белого вина;

– 500 граммов куриного бульона;

– 100 граммов белой фасоли;

– 3 – 4 ломтика багета;

– 100 граммов сыра гауда.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук перьями и отправляем в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Сдабриваем тимьяном и тушим с белым вином.

Добавляем измельченный чеснок и тушим дальше.

Сочетаем с бульоном, добавляем фасоль и варим до готовности.

Перекладываем готовый суп в жаростойкую посуду, выкладываем багет и посыпаем сыром.

Отправляем в духовку на 200 градусов 10 – 15 минут, чтобы творог растопился.

Подаем луковый суп с фасолью к горячему столу.

Приятного тебе аппетита!