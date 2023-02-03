Если луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, как вкусным и неповторимым может быть это блюдо.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусного лукового супа, который решил добавить еще и фасоль.
Рецепт лукового супа с фасолью
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук перьями и отправляем в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Сдабриваем тимьяном и тушим с белым вином.
- Добавляем измельченный чеснок и тушим дальше.
- Сочетаем с бульоном, добавляем фасоль и варим до готовности.
- Перекладываем готовый суп в жаростойкую посуду, выкладываем багет и посыпаем сыром.
- Отправляем в духовку на 200 градусов 10 – 15 минут, чтобы творог растопился.
- Подаем луковый суп с фасолью к горячему столу.
Приятного тебе аппетита!