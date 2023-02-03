Если луковый суп внушает негативные воспоминания и ассоциируется с не слишком приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, как вкусным и неповторимым может быть это блюдо.

Читайте также Идеальные к кино: готовим куриные стрипсы за 20 минут

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусного лукового супа, который решил добавить еще и фасоль.

Рецепт лукового супа с фасолью

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук перьями и отправляем в разогретую кастрюлю со сливочным маслом. Сдабриваем тимьяном и тушим с белым вином.
  • Добавляем измельченный чеснок и тушим дальше.
  • Сочетаем с бульоном, добавляем фасоль и варим до готовности.
  • Перекладываем готовый суп в жаростойкую посуду, выкладываем багет и посыпаем сыром.
  • Отправляем в духовку на 200 градусов 10 – 15 минут, чтобы творог растопился.
  • Подаем луковый суп с фасолью к горячему столу.

Приятного тебе аппетита!