Якщо цибулевий суп навіває негативні спогади та асоціюється з не надто приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтесь, якою смачною та неповторною може бути ця страва.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачного цибулевого супу, у який вирішив додати ще й квасолю.

Рецепт цибулевого супу з квасолею

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 500 грамів цибулі;

– 10 грамів чебрецю;

– 10 грамів часнику;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів білого вина;

– 500 грамів курячого бульйону;

– 100 грамів білої квасолі;

– 3 – 4 скибки багета;

– 100 грамів сиру гауда.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю пір'ям та відправляємо у розігріту каструлю з вершковим маслом. Присмачуємо чебрецем та тушкуємо з білим вином.

Додаємо подрібнений часник та тушкуємо далі.

Поєднуємо з бульйоном, додаємо квасолю та варимо до готовності.

Перекладаємо готовий суп у жаротривкий посуд, викладаємо багет та посипаємо сиром.

Відправляємо в духовку на 200 градусів 10 – 15 хвилин, щоб сир розтопився.

Подаємо цибулевий суп з квасолею до столу гарячим.

Смачного!