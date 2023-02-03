Якщо цибулевий суп навіває негативні спогади та асоціюється з не надто приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтесь, якою смачною та неповторною може бути ця страва.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачного цибулевого супу, у який вирішив додати ще й квасолю.
Рецепт цибулевого супу з квасолею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю пір'ям та відправляємо у розігріту каструлю з вершковим маслом. Присмачуємо чебрецем та тушкуємо з білим вином.
- Додаємо подрібнений часник та тушкуємо далі.
- Поєднуємо з бульйоном, додаємо квасолю та варимо до готовності.
- Перекладаємо готовий суп у жаротривкий посуд, викладаємо багет та посипаємо сиром.
- Відправляємо в духовку на 200 градусів 10 – 15 хвилин, щоб сир розтопився.
- Подаємо цибулевий суп з квасолею до столу гарячим.
Смачного!