Вы этого точно не знали: как правильно печь настоящий львовский сырник
1 марта 2024, 00:30Читати новину українською
Источник:sprava_smaku
Чтобы попробовать настоящий львовский сырник, не обязательно ехать на Галичину. Ведь его совсем не трудно готовить.
Самый главный ингредиент – творог. Лучше всего, если он будет жирным и домашним. Однако в этом рецепте мы будем делать творог из йогурта.
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Львовский сырник
- Время: 1 час 30 минут + 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1500 граммов йогурта;
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 1 чайная ложка цедры лимона;
– 50 граммов изюма;
Глазурь:
– 1 столовая ложка манки;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 2 столовые ложки какао;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Йогурт заморозьте, откиньте на сито и дайте полностью растаять. Творог измельчите блендером или перетрите через сито.
- Добавьте мягкое сливочное масло, изюм и цедру с одного лимона. Все хорошо перемешайте до однородного состояния.
- Отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и взбейте в пышную пену. Они увеличатся в объеме и побелеют.
- Добавьте взбитые желтки к творожной массе и перемешайте. В свою очередь, к белкам добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Важно не перебить белки.
- Добавьте белки к творожной массе и осторожно вмешайте их лопаткой, движениями сверху вниз.
- Форму смажьте сливочным маслом и перелейте в нее тесто. Оно должно заполнять форму на 2 трети, поскольку во время выпекания львовский сырник очень сильно поднимается.
- Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке в режиме "верх-низ" в течение 50 – 60 минут. Когда сырник хорошо поднялся в центре, выключите духовку. Верх не должен подгорать. Полностью охладите и переверните на тарелку.
- Соедините все ингредиенты для глазури и варите ее на умеренном огне, при постоянном помешивании до однородной консистенции.
- Полейте холодный сырник глазурью. Отправьте готовый десерт в холодильник настаиваться, в идеале – на ночь.