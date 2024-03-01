Самый главный ингредиент – творог. Лучше всего, если он будет жирным и домашним. Однако в этом рецепте мы будем делать творог из йогурта.

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Львовский сырник

Время : 1 час 30 минут + 3 часа

: 1 час 30 минут + 3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1500 граммов йогурта;

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 1 чайная ложка цедры лимона;

– 50 граммов изюма; Глазурь:

– 1 столовая ложка манки;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 2 столовые ложки какао;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Йогурт заморозьте, откиньте на сито и дайте полностью растаять. Творог измельчите блендером или перетрите через сито. Добавьте мягкое сливочное масло, изюм и цедру с одного лимона. Все хорошо перемешайте до однородного состояния. Отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и взбейте в пышную пену. Они увеличатся в объеме и побелеют. Добавьте взбитые желтки к творожной массе и перемешайте. В свою очередь, к белкам добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Важно не перебить белки. Добавьте белки к творожной массе и осторожно вмешайте их лопаткой, движениями сверху вниз. Форму смажьте сливочным маслом и перелейте в нее тесто. Оно должно заполнять форму на 2 трети, поскольку во время выпекания львовский сырник очень сильно поднимается. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке в режиме "верх-низ" в течение 50 – 60 минут. Когда сырник хорошо поднялся в центре, выключите духовку. Верх не должен подгорать. Полностью охладите и переверните на тарелку. Соедините все ингредиенты для глазури и варите ее на умеренном огне, при постоянном помешивании до однородной консистенции. Полейте холодный сырник глазурью. Отправьте готовый десерт в холодильник настаиваться, в идеале – на ночь.

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