Самый главный ингредиент – творог. Лучше всего, если он будет жирным и домашним. Однако в этом рецепте мы будем делать творог из йогурта.
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Львовский сырник
- Время: 1 час 30 минут + 3 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Йогурт заморозьте, откиньте на сито и дайте полностью растаять. Творог измельчите блендером или перетрите через сито.
- Добавьте мягкое сливочное масло, изюм и цедру с одного лимона. Все хорошо перемешайте до однородного состояния.
- Отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и взбейте в пышную пену. Они увеличатся в объеме и побелеют.
- Добавьте взбитые желтки к творожной массе и перемешайте. В свою очередь, к белкам добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Важно не перебить белки.
- Добавьте белки к творожной массе и осторожно вмешайте их лопаткой, движениями сверху вниз.
- Форму смажьте сливочным маслом и перелейте в нее тесто. Оно должно заполнять форму на 2 трети, поскольку во время выпекания львовский сырник очень сильно поднимается.
- Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке в режиме "верх-низ" в течение 50 – 60 минут. Когда сырник хорошо поднялся в центре, выключите духовку. Верх не должен подгорать. Полностью охладите и переверните на тарелку.
- Соедините все ингредиенты для глазури и варите ее на умеренном огне, при постоянном помешивании до однородной консистенции.
- Полейте холодный сырник глазурью. Отправьте готовый десерт в холодильник настаиваться, в идеале – на ночь.