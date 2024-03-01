Ви цього точно не знали: як правильно пекти справжній львівський сирник
1 березня 2024, 00:30Читать новость на русском
Джерело:sprava_smaku
Щоб скуштувати справжній львівський сирник, не обов'язково їхати на Галичину. Адже його зовсім не важко готувати.
Найголовніший інгредієнт – кисломолочний сир. Найкраще, якщо він буде жирним і домашнім. Проте в цьому рецепті ми робитимемо сир з йогурту.
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Львівський сирник
- Час: 1 година 30 хвилин + 3 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1500 грамів йогурту;
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 100 грамів масла;
– 1 чайна ложка цедри лимона;
– 50 грамів родзинок;
Глазур:
– 1 столова ложка манки;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 2 столові ложки какао;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Йогурт заморозьте, відкиньте на сито та дайте повністю розтанути. Сир подрібніть блендером або перетріть через сито.
- Додайте м'яке вершкове масло, родзинки та цедру з одного лимона. Все добре перемішайте до однорідного стану.
- Відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте цукор і збийте в пишну піну. Вони збільшаться в об'ємі та побіліють.
- Додайте збиті жовтки до сирної маси та перемішайте. Своєю чергою, до білків додайте дрібку солі та збийте до стійких піків. Важливо не перебити білки.
- Додайте білки до сирної маси та обережно вмішайте їх лопаткою, рухами зверху вниз.
- Форму змастіть вершковим маслом і перелийте в неї тісто. Воно має заповнювати форму на 2 третини, оскільки під час випікання львівський сирник дуже сильно підіймається.
- Випікайте сирник у розігрітій до 180 градусів духовці в режимі "верх-низ" протягом 50 – 60 хвилин. Коли сирник добре піднявся в центрі, вимкніть духовку. Верх не повинен підгоряти. Повністю охолодіть і переверніть на тарілку.
- З'єднайте всі інгредієнти для глазурі та варіть її на помірному вогні, при постійному помішуванні до однорідної консистенції.
- Полийте холодний сирник глазур'ю. Відправте готовий десерт в холодильник настоюватися, в ідеалі – на ніч.