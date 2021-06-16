Маффины – сладкая выпечка круглой формы. Традиционно готовят из кукурузной муки с добавлением разнообразной начинки и фруктов – голубики, черники, бананов. Также добавляют шоколадную крошку и украшают взбитыми сливками, глазурью или ягодами.

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Существует два вида маффинов – английские и американские. Для изготовления английских маффинов готовят дрожжевое тесто, а для американских – в тесто добавляют разрыхлитель.

Как приготовить маффины с голубикой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 193 ккал

Ингредиенты:

– 220 граммов муки;

– 120 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– разрыхлитель;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 50 граммов голубики;

– соль.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с разрыхлителем, добавьте соль, перемешайте.

Процесс приготовления теста / Фото Pexels​

В миске смешайте растопленное сливочное масло, вбейте яйцо, добавьте молоко. Далее – добавьте сахар, ванильный сахар, в два этапа добавьте муку, взбейте миксером до однородной консистенции.

Ягоды голубики/ Фото Unsplash

Голубику тщательно помойте, добавьте в тесто. В форму для морфинов выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Маффины с голубикой/ Фото Unsplash