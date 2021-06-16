Маффины – сладкая выпечка круглой формы. Традиционно готовят из кукурузной муки с добавлением разнообразной начинки и фруктов – голубики, черники, бананов. Также добавляют шоколадную крошку и украшают взбитыми сливками, глазурью или ягодами.
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Существует два вида маффинов – английские и американские. Для изготовления английских маффинов готовят дрожжевое тесто, а для американских – в тесто добавляют разрыхлитель.
Как приготовить маффины с голубикой
- Время: 35 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 193 ккал
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с разрыхлителем, добавьте соль, перемешайте.
Процесс приготовления теста / Фото Pexels
- В миске смешайте растопленное сливочное масло, вбейте яйцо, добавьте молоко. Далее – добавьте сахар, ванильный сахар, в два этапа добавьте муку, взбейте миксером до однородной консистенции.
Ягоды голубики/ Фото Unsplash
- Голубику тщательно помойте, добавьте в тесто.
- В форму для морфинов выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.
Маффины с голубикой/ Фото Unsplash
- Достаньте из духовки, выложите на решетку для охлаждения.
- Выложите на тарелку готовые маффины. Подавайте к чаю или кофе. Приятного аппетита!