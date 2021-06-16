Мафіни  – солодка випічка круглої форми. Традиційно готують з кукурудзяного борошна з додаванням різноманітної начинки та фруктів – лохини, чорниці, бананів. Також у тісто додають шоколадну крихту, а прикрашають збитими вершками, глазур'ю або ягодами.  

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Існує два види мафінів – англійські та американські. Для виготовлення англійських мафінів готують дріжджове тісто, а для американських — у тісто додають розпушувач.

Як приготувати мафіни з лохиною

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 193 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, додайте сіль, перемішайте.

Процес приготування тіста/  Фото Pexels

  1. У мисці змішайте розтоплене вершкове масло, вбийте яйце, додайте молоко. Далі – додайте цукор, ванільний цукор, у два етапи додайте борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.

Ягоди лохини/ Фото Unsplash

  1. Лохину ретельно помийте, додайте у тісто.
  2. У форму для мафінів викладіть тісто.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.

Мафіни з лохиною/ Фото Unsplash

  1. Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження.
  2. Викладіть на тарілку готові мафіни. Подавайте до чаю або кави. Смачного!