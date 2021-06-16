Мафіни – солодка випічка круглої форми. Традиційно готують з кукурудзяного борошна з додаванням різноманітної начинки та фруктів – лохини, чорниці, бананів. Також у тісто додають шоколадну крихту, а прикрашають збитими вершками, глазур'ю або ягодами.

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Існує два види мафінів – англійські та американські. Для виготовлення англійських мафінів готують дріжджове тісто, а для американських — у тісто додають розпушувач.

Як приготувати мафіни з лохиною

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 193 ккал

Інгредієнти:

– 220 грамів борошна;

– 120 грамів цукру;

– 1 яйце;

– розпушувач;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 50 грамів лохини;

– сіль.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, додайте сіль, перемішайте.

Процес приготування тіста/ Фото Pexels

У мисці змішайте розтоплене вершкове масло, вбийте яйце, додайте молоко. Далі – додайте цукор, ванільний цукор, у два етапи додайте борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.

Ягоди лохини/ Фото Unsplash

Лохину ретельно помийте, додайте у тісто. У форму для мафінів викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.

Мафіни з лохиною/ Фото Unsplash