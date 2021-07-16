Украинский кондитер Лиза Глинская призналась на своей странице в инстаграме, что ей часто приходят сообщения от читателей с вопросами про пирожные макарон. Точнее, об основных ошибках, из-за которых этот десерт не получается как следует.
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То "юбочка" не поднялась, то "шапочка" треснула или макарон пустой внутри, или слишком мягкий ... Чтобы раз и навсегда избавиться от проблем с макаронами и научиться готовить идеальное тесто, кондитер подготовила важные правила и нюансы в приготовлении десерта.
Причины неудачных макарон
- неправильный вес ингредиентов;
- качество миндальной муки – она должна быть сухим и мелкого помола;
Макарон / Фото Лизы Глинской
- неправильно сбитая меренга;
- духовка;
- качество красителей.
Кроме этих важных нюансов, на качество выпечки также влияет ваше настроение. Если готовить в спешке, или нервничая – ваш десерт может не получиться.
Рецепт макарон от Лизы Глинской
- Время: 3 часа
- Порции: 15 – 20 штук
Макарон / Фото Лизы Глинской
- Тщательно смешайте в миске миндальную муку и сахарную пудру. Высыпьте смесь на пергамент для выпечки и подсушите в духовке разогретой до 80 градусов в течение 30 минут.
- Охладите муку. Просейте ее через мелкое сито и снова взвешиваем муку. Если весы показывают недостаточное количество муки, ее нужно досыпать.
- Готовим итальянскую меренгу из 72 г яичного белка, 200 г сахара и 60 мл воды.
- В кастрюле растворите сахар в воде и варите до температуры 118 – 121 градуса.
- Тоненькой струйкой влейте сироп в яичный белок, который уже взбивается миксером. Взбивайте меренгу до полного остывания.
- Миндальную муку соедините со второй частью яичного белка (72 грамма) и тщательно перемешайте силиконовой лопаткой.
- Добавьте краситель и перемешайте массу. В смесь из муки добавьте итальянскую меренгу и перемешайте тесто для макарон.
Макарон / Фото Лизы Глинской
- Готовая масса на макарон должна быть блестящей, однородной и стекать со скребка полосой.
- Переложите тесто для макарон в кондитерский мешок и отсадите его на силиконовый коврик или пергамент.
- Оставьте половинки на 20 минут сушиться при комнатной температуре и отправьте в духовку печься. Температура выпекания макарон от 130 до 150 градусов без конвекции на 9 – 15 минут.
Макарон / Фото Лизы Глинской
- Готовые пироженки снимите с противня вместе с пергаментом или коврика и охладите.
- Только тогда макарон можно снимать с коврика или пергамента. Приятного аппетита!