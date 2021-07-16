Украинский кондитер Лиза Глинская призналась на своей странице в инстаграме, что ей часто приходят сообщения от читателей с вопросами про пирожные макарон. Точнее, об основных ошибках, из-за которых этот десерт не получается как следует.

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То "юбочка" не поднялась, то "шапочка" треснула или макарон пустой внутри, или слишком мягкий ... Чтобы раз и навсегда избавиться от проблем с макаронами и научиться готовить идеальное тесто, кондитер подготовила важные правила и нюансы в приготовлении десерта.

Причины неудачных макарон

неправильный вес ингредиентов;

качество миндальной муки – она должна быть сухим и мелкого помола;





Макарон / Фото Лизы Глинской



Макарон / Фото Лизы Глинской неправильно сбитая меренга;

духовка;

качество красителей.

Кроме этих важных нюансов, на качество выпечки также влияет ваше настроение. Если готовить в спешке, или нервничая – ваш десерт может не получиться.

Рецепт макарон от Лизы Глинской

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 15 – 20 штук



Макарон / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 60 мл воды;

– порошковый водорастворимый краситель;

– 200 г миндальной муки;

– 200 г сахара;

– 200 г сахарной пудры;

– 144 г яичного белка.

Тщательно смешайте в миске миндальную муку и сахарную пудру. Высыпьте смесь на пергамент для выпечки и подсушите в духовке разогретой до 80 градусов в течение 30 минут. Охладите муку. Просейте ее через мелкое сито и снова взвешиваем муку. Если весы показывают недостаточное количество муки, ее нужно досыпать. Готовим итальянскую меренгу из 72 г яичного белка, 200 г сахара и 60 мл воды. В кастрюле растворите сахар в воде и варите до температуры 118 – 121 градуса. Тоненькой струйкой влейте сироп в яичный белок, который уже взбивается миксером. Взбивайте меренгу до полного остывания. Миндальную муку соедините со второй частью яичного белка (72 грамма) и тщательно перемешайте силиконовой лопаткой. Добавьте краситель и перемешайте массу. В смесь из муки добавьте итальянскую меренгу и перемешайте тесто для макарон.

Макарон / Фото Лизы Глинской

Макаронаж – техника замешивания теста.

Очень важна в приготовлении десерта. Сначала размажьте массу по стенкам сосуда кулинарным скребком, дальше собирайте его со стенок внутрь. Вымешивайте тесто для макарон до тех пор, пока вы не получите нужной консистенции тесто.