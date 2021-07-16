Українська кондитерка Ліза Глінська зізналася на своїй сторінці в інстаграм, що їй часто приходять повідомлення від читачів з питаннями про тістечка макарон. Точніше, про основні помилки, через які цей десерт не виходить як слід.

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То "спідничка" не піднялася, то "шапочка" тріснула, або макарон пустий всередині, або занадто м'який… Щоб раз і назавжди позбутися проблем з макаронами та навчитися готувати ідеальне тісто, кондитерка підготувала важливі правила та нюанси у приготуванні десерту.

Причини невдалих макарон

неправильна вага інгредієнтів;

якість мигдалевого борошна – воно повинне бути сухим та дрібного помолу;





Макарон / Фото Лізи Глінської



Макарон / Фото Лізи Глінської неправильно збита меренга;

духовка;

якість барвників.

Окрім цих важливих нюансів, на якість випічки також впливає ваш настрій. Якщо готувати поспіхом, або нервуючись – ваш десерт може не вийти.

Рецепт макарон від Лізи Глінської

Час: 3 години

3 години Порції: 15 – 20 штук



Макарон / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 60 мл води;

– порошковий водорозчинний барвник;

– 200 г мигдалевого борошна;

– 200 г цукру;

– 200 г цукрової пудри;

– 144 г яєчного білка.

Ретельно змішайте в мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипте суміш на пергамент для випікання та підсушіть у духовці розігрітій до 80 градусів протягом 30 хвилин. Охолодіть борошно. Просійте його через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати. Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води. У каструлі розчиніть цукор у воді та варіть до температури 118 – 121 градусу. Тоненькою цівкою влийте сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером. Збивайте меренгу до повного охолодження. Мигдалеве борошно з’єднайте з другою частиною яєчного білка (72 грами) та ретельно вимішайте силіконовою лопаткою. Додайте барвник та вимішайте масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішайте тісто для макарон.





Макарон / Фото Лізи Глінської



Макаронаж – техніка вимішування тіста.

Дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмажте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішуйте тісто для макарон доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста.