Українська кондитерка Ліза Глінська зізналася на своїй сторінці в інстаграм, що їй часто приходять повідомлення від читачів з питаннями про тістечка макарон. Точніше, про основні помилки, через які цей десерт не виходить як слід.
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То "спідничка" не піднялася, то "шапочка" тріснула, або макарон пустий всередині, або занадто м'який… Щоб раз і назавжди позбутися проблем з макаронами та навчитися готувати ідеальне тісто, кондитерка підготувала важливі правила та нюанси у приготуванні десерту.
Причини невдалих макарон
- неправильна вага інгредієнтів;
- якість мигдалевого борошна – воно повинне бути сухим та дрібного помолу;
Макарон / Фото Лізи Глінської
- неправильно збита меренга;
- духовка;
- якість барвників.
Окрім цих важливих нюансів, на якість випічки також впливає ваш настрій. Якщо готувати поспіхом, або нервуючись – ваш десерт може не вийти.
Рецепт макарон від Лізи Глінської
- Час: 3 години
- Порції: 15 – 20 штук
Макарон / Фото Лізи Глінської
- Ретельно змішайте в мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипте суміш на пергамент для випікання та підсушіть у духовці розігрітій до 80 градусів протягом 30 хвилин.
- Охолодіть борошно. Просійте його через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати.
- Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води.
- У каструлі розчиніть цукор у воді та варіть до температури 118 – 121 градусу.
- Тоненькою цівкою влийте сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером. Збивайте меренгу до повного охолодження.
- Мигдалеве борошно з’єднайте з другою частиною яєчного білка (72 грами) та ретельно вимішайте силіконовою лопаткою.
- Додайте барвник та вимішайте масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішайте тісто для макарон.
Макарон / Фото Лізи Глінської
- Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою.
- Перекладіть тісто на макарон в кондитерський мішок та відсадіть його на силіконовий килимок або пергамент.
- Залишіть половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправте в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції на 9 – 15 хвилин.
Макарон / Фото Лізи Глінської
- Готові печиво зніміть з деко разом з пергаментом або килимка та охолодіть.
- Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту. Смачного!