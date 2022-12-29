Маковые пироги – это традиции, для соблюдения которых принуждения не надо. Их вкус так неповторим, что каждая хозяйка радостно возвращается к любимым рецептам каждый год.

Будет интересно Новогодний стол 2023: рецепты мясных блюд и закусок

Для того чтобы приготовление завершилось успехом, нужно придерживаться всех пропорций и добавить ингредиенты в правильном порядке.

Рецепт маковой бабки

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Макова насолода / Фото

Ингредиенты:

200 грамм молотого мака;

250 грамм сливочного масла;

5 яиц;

стакан сахара;

пол стакана теплой воды;

пачка ванильного сахара;

220 грамм муки;

2 ложки разрыхлителя;

миндаль (ароматизатор);

для украшения: лимонная глазурь (или шоколад), орехи или сухофрукты.

Приготовление:

Мак высыпаем в миску, заливаем теплой водой, тщательно перемешиваем и отставляем. Во второй миске смешиваем муку и разрыхлитель. Сливочное масло взбиваем с сахаром и ванилином до образования крема. Добавляем в него мак, а затем яйца. Добавляем в массу муку и хорошо перемешиваем. Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто. Выпекаем около часа при 170 градусах. После того, как торт остынет, украшаем его глазурью и сухофруктами.

Приятного аппетита!