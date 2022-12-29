Макові пироги – це традиції, яких не варто примушувати дотримуватися. Їх смак такий неповторний, що кожна господиня радо повертається до улюблених рецептів кожного року.

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Для того, щоб приготування завершилося успіхом, потрібно дотриматися усіх пропорцій та додати інгредієнти у правильному порядку.

Рецепт макової бабки

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Макова насолода / Фото

Інгредієнти:

200 грамів меленого маку;

250 грамів вершкового масла;

5 яєць;

стакан цукру;

пів склянки теплої води;

пачка ванільного цукру;

220 грамів борошна;

2 ложки розпушувача;

мигдаль (ароматизатор);

для прикраси: лимонна глазур (або шоколад), горіхи або сухофрукти.

Приготування:

Мак висипаємо у миску, заливаємо теплою водою, ретельно перемішуємо та відставляємо. У другій мисці змішуємо борошно та розпушувач. Вершкове масло збиваємо з цукром та ваніліном до утворення крему. Додаємо до нього мак, а потім яйця. Додаємо до маси борошно та гарно перемішуємо. Форму застилаємо пергаментом та виливаємо тісто. Випікаємо близько години при 170 градусах. Після того, як торт вистигне, прикрашаємо його глазур'ю та сухофруктами.

Смачного!