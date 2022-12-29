Маковая бабка: простое лакомство, которое смакует всем
29 декабря 2022, 20:15Читати новину українською
Источник:haps
Любая выпечка с маком – это всегда особый вкус, от которого не откажется никто. Особенно популярна на праздники маковая бабка, которая покоряет всех своей воздушностью.
Маковые пироги – это традиции, для соблюдения которых принуждения не надо. Их вкус так неповторим, что каждая хозяйка радостно возвращается к любимым рецептам каждый год.
Будет интересно Новогодний стол 2023: рецепты мясных блюд и закусок
Для того чтобы приготовление завершилось успехом, нужно придерживаться всех пропорций и добавить ингредиенты в правильном порядке.
Рецепт маковой бабки
Время: 1 час 20 минут
Порций: 8
Макова насолода / Фото
Ингредиенты:
- 200 грамм молотого мака;
- 250 грамм сливочного масла;
- 5 яиц;
- стакан сахара;
- пол стакана теплой воды;
- пачка ванильного сахара;
- 220 грамм муки;
- 2 ложки разрыхлителя;
- миндаль (ароматизатор);
- для украшения: лимонная глазурь (или шоколад), орехи или сухофрукты.
Приготовление:
- Мак высыпаем в миску, заливаем теплой водой, тщательно перемешиваем и отставляем.
- Во второй миске смешиваем муку и разрыхлитель.
- Сливочное масло взбиваем с сахаром и ванилином до образования крема. Добавляем в него мак, а затем яйца.
- Добавляем в массу муку и хорошо перемешиваем.
- Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.
- Выпекаем около часа при 170 градусах.
- После того, как торт остынет, украшаем его глазурью и сухофруктами.
Приятного аппетита!