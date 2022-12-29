Маковая бабка: простое лакомство, которое смакует всем

29 декабря 2022, 20:15
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Источник:

haps

Любая выпечка с маком – это всегда особый вкус, от которого не откажется никто. Особенно популярна на праздники маковая бабка, которая покоряет всех своей воздушностью.

Маковые пироги – это традиции, для соблюдения которых принуждения не надо. Их вкус так неповторим, что каждая хозяйка радостно возвращается к любимым рецептам каждый год.

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Для того чтобы приготовление завершилось успехом, нужно придерживаться всех пропорций и добавить ингредиенты в правильном порядке.

Рецепт маковой бабки

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Макова насолода / Фото

Ингредиенты:

  • 200 грамм молотого мака;
  • 250 грамм сливочного масла;
  • 5 яиц;
  • стакан сахара;
  • пол стакана теплой воды;
  • пачка ванильного сахара;
  • 220 грамм муки;
  • 2 ложки разрыхлителя;
  • миндаль (ароматизатор);
  • для украшения: лимонная глазурь (или шоколад), орехи или сухофрукты.

Приготовление:

  1. Мак высыпаем в миску, заливаем теплой водой, тщательно перемешиваем и отставляем.
  2. Во второй миске смешиваем муку и разрыхлитель.
  3. Сливочное масло взбиваем с сахаром и ванилином до образования крема. Добавляем в него мак, а затем яйца.
  4. Добавляем в массу муку и хорошо перемешиваем.
  5. Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.
  6. Выпекаем около часа при 170 градусах.
  7. После того, как торт остынет, украшаем его глазурью и сухофруктами.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська