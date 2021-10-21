Во время одного из испытаний на реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) шеф Алекс Якутов рассказал участникам об украинских суперфудах. А чтобы они лучше усвоили урок, они готовили из них блюда.

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Какие продукты из наших широт могут улучшить состояние кожи и волос, а также укрепить иммунитет – мы узнали у Алекса Якутова.

Суперфуд дословно переводится, как супер-еда. Это продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ. Сейчас больше популярны иностранные суперфуды, такие как чиа или киноа. Но есть украинские "аналоги", которые растут прямо под ногами,

– отметил Якутов.

Рыжики

Рыжики – это грибы рыжего цвета, которые растут под хвойными деревьями. Свой оттенок они получают из-за высокого содержания бета-каротина. Они богаты витамином С, витаминами группы В, железом, калием, фосфором, натрием, магнием, кальцием.

Для блюд их можно варить, жарить, мариновать, даже готовить бульоны.

Шиповник



Шиповник / Фото Нико Фрост

Шиповник – это кладезь витамина С. Ягоды богаты витаминами группы В, Р, РР. Употребление шиповника укрепляет иммунную систему и улучшает работу всего организма.

Из шиповника варят компоты, морсы, делают кисель и варенье.

Листья одуванчика

Хватит полоть листья одуванчика на своих газонах – это не сорняк, а настоящий витаминный комплекс. Один стакан листьев одуванчика покроет суточную потребность в витаминах К и А. Листья одуванчика улучшат иммунитет витаминами С, Е, кальцием, железом, калием и магнием.

Из листьев одуванчика получаются очень интересные и вкусные салаты.

Облепиха



Облепиха / Фото НВ

Облепиха богата витаминами группы В, РР, а также содержит А, Е, С, К, натрий, калий, фосфор, магний и кальций. Из облепихи готовят всевозможные десерты, ее добавляют в салаты, даже сельдь можно подать с конфитюром из облепихи.

Калина



Калина / Фото Shutterstock

Калина – любимая ягода наших бабушек, и не зря. Ее рекомендуют пить при различных болезнях. Благодаря содержанию витаминов A, C, E, P, K, магния, цинка, железа и эфирных масел, калина укрепляет иммунитет. Из калины готовят различные напитки, джемы, а также соусы к мясу и рыбе.