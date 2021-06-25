Настоящий летний праздник на столе: рецепт малинового медовика от Лизы Глинской

Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей рецепт настоящего королевского торта – Медовик с малиновым мармеладом и заварным кремом. Такой десерт можно приготовить как подарок на день рождения или юбилей, ведь он не только прекрасно подходит, а еще и шикарно смотрится!

Хоть по времени торт готовится достаточно долго – результат вас приятно удивит!

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Рецепт малинового медовика

Время: 16 часов

16 часов Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 326 ккал



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Готовим тесто

Для приготовления теста на медовик смешайте сливочное масло и мед, прогрейте массу. Взбейте яйцо с сахаром и добавьте медовую массу – перемешайте.





Скриншот из видео

Смешайте муку с содой и высыпьте ее в медовую массу. Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто.





Скриншот из видео

Разделите тесто на 8 частей и каждую из них заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 2 часа.





Скриншот из видео

Готовим заварной крем

Для приготовления заварного крема смешайте яйцо с сахаром. Добавьте к яичной массе муку, крахмал и перемешайте. Прогрейте молоко и соедините с яичной массой. Отправьте кастрюлю с массой на огонь и доведите до кипения. Прокипятите молочную массу 30 – 40 секунд. Добавьте к массе сливочное масло и перемешайте.





Скриншот из видео

Перелейте крем в миску и накройте пищевой пленкой в контакт. Отправьте крем в холодильник на несколько часов. Жирные сливки взбейте со сметаной. Разомните охлажденный крем и соедините со взбитыми сливками и сметаной. Тщательно перемешайте готовый крем для медовика.

Готовим мармелад на выбор

Для приготовления малинового мармелада смешайте пюре с лимонным соком и прогрейте смесь до 40 градусов. Смешайте пектин, сахар и добавьте в пюре – перемешайте. Доведите смесь до кипения и прокипятите 30 секунд. Переложите смесь в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник.





Скриншот из видео

Разомните мармелад ложкой и отправьте в кондитерский мешок.

Переложите все ингредиенты в кастрюлю и перемешайте, чтобы не было комочков. Варите массу при постоянном помешивании и доведите ее до кипения. Прокипятите массу в течение 1 минуты и охладите. Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.

Готовим коржи для торта Медовик

Разогрейте духовку до 170 градусов. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его между слоями пергамента кругом – диаметром 18 сантиметров и толщиной 2 миллиметра. Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой. Выпекайте коржи в духовке в течение 4 – 5 минут. Вырежьте из готового коржа круг.





Скриншот из видео

Испеките все коржи для торта.

Собираем торт Медовик

Переложите борта формы диаметром 18 сантиметров бордюрной лентой.





Скриншот из видео

Выложите слой крема, сверху корж, далее снова крем и малиновый мармелад, снова корж.





Скриншот из видео

Таким образом переложите весь медовик.





Скриншот из видео

Отправьте готовый торт в холодильник на 7 часов. Для декора торта используйте свежую малину, крошку из теста или крем из маскарпоне.

Готовим крем для декора

Тщательно взбейте сливки с сахарной пудрой и маскарпоне до устойчивых пиков. Переложите половину крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 миллиметров.





Скриншот из видео

– 100 г гречневого меда;– 120 г сахара;– 120 г сливочного масла;– 40 г яйца;– 4 г пищевой соды;– 300 г муки.– 250 мл молока;– 50 г яйца;– 30 г сахара;– 20 г сливочного масла;– 12 г муки;– 12 г кукурузного крахмала;– 100 г сметаны;– 100 г жирных сливок.– 100 г малинового пюре;– 20 г сахара;– 3 г пектина NH;– 10 г лимонного сока.– 100 г малинового пюре;– 20 г сахара;– 8 г кукурузного крахмала;– 10 мл лимонного сока.– 150 мл жирных сливок;– 70 г маскарпоне;– 20 г сахарной пудры.



Для декорирования торта снимите с него бордюрную ленту и форму, выложите малину на торт и между нее отсадите крем.

Торт готов – приятного аппетита!

Рецепт медовика с малиной – видео: