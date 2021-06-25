Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей рецепт настоящего королевского торта – Медовик с малиновым мармеладом и заварным кремом. Такой десерт можно приготовить как подарок на день рождения или юбилей, ведь он не только прекрасно подходит, а еще и шикарно смотрится!