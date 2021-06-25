Хоть по времени торт готовится достаточно долго – результат вас приятно удивит!
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Рецепт малинового медовика
- Время: 16 часов
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 326 ккал
Скриншот из видео
Готовим тесто
- Для приготовления теста на медовик смешайте сливочное масло и мед, прогрейте массу.
- Взбейте яйцо с сахаром и добавьте медовую массу – перемешайте.
Скриншот из видео
- Смешайте муку с содой и высыпьте ее в медовую массу. Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто.
Скриншот из видео
- Разделите тесто на 8 частей и каждую из них заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в холодильник на 2 часа.
Скриншот из видео
Готовим заварной крем
- Для приготовления заварного крема смешайте яйцо с сахаром.
- Добавьте к яичной массе муку, крахмал и перемешайте.
- Прогрейте молоко и соедините с яичной массой. Отправьте кастрюлю с массой на огонь и доведите до кипения. Прокипятите молочную массу 30 – 40 секунд.
- Добавьте к массе сливочное масло и перемешайте.
Скриншот из видео
- Перелейте крем в миску и накройте пищевой пленкой в контакт. Отправьте крем в холодильник на несколько часов.
- Жирные сливки взбейте со сметаной.
- Разомните охлажденный крем и соедините со взбитыми сливками и сметаной. Тщательно перемешайте готовый крем для медовика.
Готовим мармелад на выбор
- Для приготовления малинового мармелада смешайте пюре с лимонным соком и прогрейте смесь до 40 градусов.
- Смешайте пектин, сахар и добавьте в пюре – перемешайте. Доведите смесь до кипения и прокипятите 30 секунд.
- Переложите смесь в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник.
Скриншот из видео
- Разомните мармелад ложкой и отправьте в кондитерский мешок.
- Переложите все ингредиенты в кастрюлю и перемешайте, чтобы не было комочков.
- Варите массу при постоянном помешивании и доведите ее до кипения. Прокипятите массу в течение 1 минуты и охладите.
- Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.
Готовим коржи для торта Медовик
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его между слоями пергамента кругом – диаметром 18 сантиметров и толщиной 2 миллиметра.
- Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой.
- Выпекайте коржи в духовке в течение 4 – 5 минут.
- Вырежьте из готового коржа круг.
Скриншот из видео
- Испеките все коржи для торта.
Собираем торт Медовик
- Переложите борта формы диаметром 18 сантиметров бордюрной лентой.
Скриншот из видео
- Выложите слой крема, сверху корж, далее снова крем и малиновый мармелад, снова корж.
Скриншот из видео
- Таким образом переложите весь медовик.
Скриншот из видео
- Отправьте готовый торт в холодильник на 7 часов.
- Для декора торта используйте свежую малину, крошку из теста или крем из маскарпоне.
Готовим крем для декора
- Тщательно взбейте сливки с сахарной пудрой и маскарпоне до устойчивых пиков.
- Переложите половину крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 миллиметров.
Скриншот из видео
Для декорирования торта снимите с него бордюрную ленту и форму, выложите малину на торт и между нее отсадите крем.
Торт готов – приятного аппетита!
Рецепт медовика с малиной – видео: