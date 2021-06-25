Хоч по часу торт готується досить довго – результат вас приємно здивує!
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Рецепт малинового медовика
- Час: 16 годин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 326 ккал
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Готуємо тісто
- Для приготування тіста на медовик змішайте вершкове масло та мед, прогрійте масу.
- Збийте яйце з цукром та додайте медову масу – перемішайте.
Скріншот з відео
- Змішайте борошно з содою та висипте її до медової маси. Перемішайте всі інгредієнти та замісіть тісто.
Скріншот з відео
- Розділіть тісто на 8 частин та кожну з них загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 2 години.
Скріншот з відео
Готуємо заварний крем
- Для приготування заварного крему змішайте яйце з цукром.
- Додайте до яєчної маси борошно, крохмаль та перемішайте.
- Прогрійте молоко та з'єднайте з яєчною масою. Відправте каструлю з масою на вогонь та доведіть до кипіння. Прокип'ятіть молочну масу 30 – 40 секунд.
- Додайте до маси вершкове масло та перемішайте.
Скріншот з відео
- Перелийте крем в миску та накрийте харчовою плівкою в контакт. Відправте крем в холодильник на декілька годин.
- Жирні вершки збийте зі сметаною.
- Розімніть охолоджений крем та з'єднайте зі збитими вершками та сметаною. Ретельно перемішайте готовий крем для медовика.
Готуємо мармелад на вибір
- Для приготування малинового мармеладу змішайте пюре з лимонним соком та прогрійте суміш до 40 градусів.
- Змішайте пектин, цукор та додайте в пюре – перемішайте. Доведіть суміш до кипіння та прокип'ятіть 30 секунд.
- Перекладіть суміш в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник.
Скріншот з відео
- Розімніть мармелад ложкою та відправте в кондитерський мішок.
- Перекладіть всі інгредієнти в каструлю та перемішайте, щоб не було грудочок.
- Варіть масу при постійному помішуванні та доведіть її до кипіння. Прокип'ятіть масу протягом 1 хвилини та охолодіть.
- Перед використанням перемішайте мармелад, щоб він став м'яким та еластичним.
Готуємо коржі для торта Медовик
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте їх між шарами пергаменту колом – діаметр 18 сантиметрів та товщиною 2 міліметри.
- Зробіть на розкачаному тісті проколи виделкою.
- Випікайте коржі в духовці протягом 4 – 5 хвилин.
- Виріжте з готового коржа коло.
Скріншот з відео
- Випечіть всі коржі для торта.
Збираємо торт Медовик
- Перекладіть борти форми діаметром 18 сантиметрів бордюрною стрічкою.
Скріншот з відео
- Викладіть шар крему, зверху корж, далі знову крем і малиновий мармелад, знову корж.
Скріншот з відео
- Таким чином перекладіть весь медовик.
Скріншот з відео
- Відправте готовий торт в холодильник на 7 годин.
- Для декору торта використайте свіжу малину, крихту із тіста або крем з маскарпоне.
Готуємо крем для декору
- Ретельно збийте вершки з цукровою пудрою та маскарпоне до стійких піків.
- Перекладіть половину крему в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 10 міліметрів.
Скріншот з відео
Для декорування торта зніміть з нього бордюрну стрічку та форму, викладіть малину на торт та поміж неї відсадіть крем.
Торт готовий – смачного!
Рецепт медовика з малиною – відео: