Хоч по часу торт готується досить довго – результат вас приємно здивує!

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Рецепт малинового медовика

Час: 16 годин

16 годин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 326 ккал



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Готуємо тісто

Інгредієнти для тіста:

– 100 г гречаного меду;

– 120 г цукру;

– 120 г вершкового масла;

– 40 г яйця;

– 4 г харчової соди;

– 300 г борошна.

Для приготування тіста на медовик змішайте вершкове масло та мед, прогрійте масу. Збийте яйце з цукром та додайте медову масу – перемішайте.





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Змішайте борошно з содою та висипте її до медової маси. Перемішайте всі інгредієнти та замісіть тісто.





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Розділіть тісто на 8 частин та кожну з них загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в холодильник на 2 години.





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Готуємо заварний крем

Інгредієнти для заварного крему:

– 250 мл молока;

– 50 г яйця;

– 30 г цукру;

– 20 г вершкового масла;

– 12 г борошна;

– 12 г кукурудзяного крохмалю;

– 100 г сметани;

– 100 г жирних вершків.

Для приготування заварного крему змішайте яйце з цукром. Додайте до яєчної маси борошно, крохмаль та перемішайте. Прогрійте молоко та з'єднайте з яєчною масою. Відправте каструлю з масою на вогонь та доведіть до кипіння. Прокип'ятіть молочну масу 30 – 40 секунд. Додайте до маси вершкове масло та перемішайте.





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Перелийте крем в миску та накрийте харчовою плівкою в контакт. Відправте крем в холодильник на декілька годин. Жирні вершки збийте зі сметаною. Розімніть охолоджений крем та з'єднайте зі збитими вершками та сметаною. Ретельно перемішайте готовий крем для медовика.

Готуємо мармелад на вибір

Інгредієнти для малинового мармеладу:

– 100 г малинового пюре;

– 20 г цукру;

– 3 г пектину NH;

– 10 г лимонного соку.

Для приготування малинового мармеладу змішайте пюре з лимонним соком та прогрійте суміш до 40 градусів. Змішайте пектин, цукор та додайте в пюре – перемішайте. Доведіть суміш до кипіння та прокип'ятіть 30 секунд. Перекладіть суміш в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник.





Скріншот з відео

Розімніть мармелад ложкою та відправте в кондитерський мішок.

Інгредієнти для малинової начинки на крохмалі:

– 100 г малинового пюре;

– 20 г цукру;

– 8 г кукурудзяного крохмалю;

– 10 мл лимонного соку.

Перекладіть всі інгредієнти в каструлю та перемішайте, щоб не було грудочок. Варіть масу при постійному помішуванні та доведіть її до кипіння. Прокип'ятіть масу протягом 1 хвилини та охолодіть. Перед використанням перемішайте мармелад, щоб він став м'яким та еластичним.

Готуємо коржі для торта Медовик

Розігрійте духовку до 170 градусів. Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте їх між шарами пергаменту колом – діаметр 18 сантиметрів та товщиною 2 міліметри. Зробіть на розкачаному тісті проколи виделкою. Випікайте коржі в духовці протягом 4 – 5 хвилин. Виріжте з готового коржа коло.





Скріншот з відео

Випечіть всі коржі для торта.

Збираємо торт Медовик

Перекладіть борти форми діаметром 18 сантиметрів бордюрною стрічкою.





Скріншот з відео

Викладіть шар крему, зверху корж, далі знову крем і малиновий мармелад, знову корж.





Скріншот з відео

Таким чином перекладіть весь медовик.





Скріншот з відео

Відправте готовий торт в холодильник на 7 годин. Для декору торта використайте свіжу малину, крихту із тіста або крем з маскарпоне.

Готуємо крем для декору

Інгредієнти для крему:

– 150 мл жирних вершків;

– 70 г маскарпоне;

– 20 г цукрової пудри.

Ретельно збийте вершки з цукровою пудрою та маскарпоне до стійких піків. Перекладіть половину крему в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 10 міліметрів.





Скріншот з відео



Для декорування торта зніміть з нього бордюрну стрічку та форму, викладіть малину на торт та поміж неї відсадіть крем.

Торт готовий – смачного!

Рецепт медовика з малиною – відео: