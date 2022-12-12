Настало время мандаринок: готовим нежную панакоту

Панакота – невероятно нежный десерт, который смакует взрослым и детям. Этому десерту можно придавать любой вкус, поэтому воспользуемся главным зимним хитом – мандаринками.

Панакота – это праздничный десерт, но легкость его приготовления позволяет воспользоваться его рецептом, когда вздумается. Вкус сливок в сочетании со сладким мандарином станет украшением любого стола и сможет скрасить даже в самый трудный день.

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Рецепт панакоты с мандаринками

Время: 20 минут + несколько часов в застывание

Порций: 8

Легко и очень вкусно / Фото Pexels

Ингредиенты:

сливочное основание:

400 миллилитров сливок;

400 миллилитров йогурта;

1 столовая ложка желатина;

плитка белого шоколада;

10 грамм ванильного сахара;

обычный сахар – по вкусу;

мандариновое желе:

750 грамм мандаринок + для украшения;

25 грамм желатина;

сахар – по вкусу.

Приготовление:

Желатин готовим согласно инструкции на упаковке. Сливки смешиваем с йогуртом и нагреваем, но не доводим до кипения. Добавляем сахар и измельченный белый шоколад. Греем смесь на маленьком огне, пока шоколад не растопится. Медленно вливаем желатин и хорошо размешиваем смесь. Процеживаем смесь и разливаем по формочкам. Когда она охладится – ставим в холодильник до застывания. Мандарины чистим и выжимаем из них сок. К соку добавляем сахар и прогреваем на маленьком огне, чтобы он полностью растворился. Добавляем желатин и помешиваем смесь. Следим, чтобы сок не закипел. Охлаждаем смесь и выливаем на сливочное основание. Как только десерт начнет застывать – украшаем его мандаринами и ставим формочки в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!