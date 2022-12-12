Настало время мандаринок: готовим нежную панакоту
12 декабря 2022, 21:33Читати новину українською
Источник:Ania gotuje
Панакота – невероятно нежный десерт, который смакует взрослым и детям. Этому десерту можно придавать любой вкус, поэтому воспользуемся главным зимним хитом – мандаринками.
Панакота – это праздничный десерт, но легкость его приготовления позволяет воспользоваться его рецептом, когда вздумается. Вкус сливок в сочетании со сладким мандарином станет украшением любого стола и сможет скрасить даже в самый трудный день.
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Рецепт панакоты с мандаринками
Время: 20 минут + несколько часов в застывание
Порций: 8
Легко и очень вкусно / Фото Pexels
Ингредиенты:
сливочное основание:
- 400 миллилитров сливок;
- 400 миллилитров йогурта;
- 1 столовая ложка желатина;
- плитка белого шоколада;
- 10 грамм ванильного сахара;
- обычный сахар – по вкусу;
мандариновое желе:
- 750 грамм мандаринок + для украшения;
- 25 грамм желатина;
- сахар – по вкусу.
Приготовление:
- Желатин готовим согласно инструкции на упаковке.
- Сливки смешиваем с йогуртом и нагреваем, но не доводим до кипения. Добавляем сахар и измельченный белый шоколад. Греем смесь на маленьком огне, пока шоколад не растопится.
- Медленно вливаем желатин и хорошо размешиваем смесь.
- Процеживаем смесь и разливаем по формочкам. Когда она охладится – ставим в холодильник до застывания.
- Мандарины чистим и выжимаем из них сок. К соку добавляем сахар и прогреваем на маленьком огне, чтобы он полностью растворился.
- Добавляем желатин и помешиваем смесь. Следим, чтобы сок не закипел.
- Охлаждаем смесь и выливаем на сливочное основание.
- Как только десерт начнет застывать – украшаем его мандаринами и ставим формочки в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!