Особенность этого десерта состоит в том, что он не нуждается в значительных усилиях и кулинарных навыках. Мандариновый чизкейк без выпекания понравится каждому сладкоегу.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Хрустящая основа, нежный сливочный слой и яркий цитрусовый вкус – идеальный торт к праздничному или обыденному столу.

Рецепт мандаринового чизкейка

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты для основания:

– 150 граммов песочного печенья;

– 60 граммов сливочного масла.

Для начинки:

– 10 граммов желатина;

– 40 миллилитров холодной воды;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 75 граммов сахара;

– 100 миллилитров сливок (10-33%).

Для мандаринового желе:

– 10 граммов желатина;

– 50 миллилитров холодной воды;

– 6 штук мандаринов;

– 40 граммов сахара.

Приготовление:

Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀ ⠀

Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке.

К сливочному творогу добавляем сахар, сливки, растопленный желатин и пробиваем все блендером до однородной консистенции. Кладем сверху на основание и убираем в холодильник до застывания.

Для мандарина желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.

Добавляем сахар и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения.

Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем сверху на внутренность. Убираем в холодильник на несколько часов.

Готовый торт можно декорировать листочками мяты или кусочками мандаринок.

Приятного аппетита!⠀