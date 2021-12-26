Мандариновый праздник: рецепт невероятного праздничного лимонада
26 декабря 2021 , 16:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Мандарины – непременный атрибут зимних праздников. Из этого фрукта можно делать не только вкусные десерты.
Во время любого празднования особое внимание следует уделить напиткам. Именно они являются прекрасной ноткой, подчеркивающей вкус блюд.
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Мандариновый лимонад – это прекрасный выбор для зимних посиделок, который удивит даже самый капризный вкус.
Рецепт мандаринового лимонада
Время: 20 минут
Порций: 4
Вкусный праздничный напиток / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 250 миллилитров воды;
- 1 чашка лимонного сока (из 5 – 6 лимонов);
- 250 миллилитров мандаринового сока;
- 200 грамм сахара;
- 1 литр газировки;
- мята;
- лед.
Приготовление
- Выжимаем сок из лимонов и соединяем с обычной водой и сахаром. Доводим сироп до кипения, постоянно помешивая.
- Когда сироп закипит, выключаем огонь и добавляем стебли мяты.
- Охлаждаем и процеживаем сироп.
- Выжимаем сок из мандаринов и процеживаем его.
- Кладем в кувшин помятые листья мяты, лед и несколько ломтиков мандаринов.
- Добавляем лимонный сироп, мандариновый сок и газировку. Подаем охлажденным.
Приятного аппетита!