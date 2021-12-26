Під час будь-якого святкування особливу увагу потрібно приділити напоям. Саме вони є прекрасною ноткою, які підкреслюють смак страв.
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Мандариновий лимонад – це прекрасний вибір для зимових посиденьок, який здивує навіть найбільш примхливий смак.
Рецепт мандаринового лимонаду
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Смачний святковий напій / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 250 мілілітрів води;
- 1 чашка лимонного соку (з 5 – 6 лимонів);
- 250 мілілітрів мандаринового соку;
- 200 грам цукру;
- 1 літр газованої води;
- м'ята;
- лід.
Приготування
- Витискаємо сік з лимонів та з'єднуємо зі звичайною водою та цукром.
- Доводимо сироп до кипіння, постійно помішуючи. Коли сироп закипить – вимикаємо вогонь та додаємо стебла м'яти.
- Охолоджуємо та проціджуємо сироп.
- Витискаємо сік з мандаринів та проціджуємо його.
- Кладемо в глечик пом'яте листя м'яти, лід та кілька скибок мандаринів.
- Додаємо лимонний сироп, мандариновий сік та газовану воду. Подаємо охолодженим.
Смачного!