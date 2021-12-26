Во время любого празднования особое внимание следует уделить напиткам. Именно они являются прекрасной ноткой, подчеркивающей вкус блюд.

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Мандариновый лимонад – это прекрасный выбор для зимних посиделок, который удивит даже самый капризный вкус.

Рецепт мандаринового лимонада

Время: 20 минут

Порций: 4

Вкусный праздничный напиток / Фото Pinterest

Ингредиенты

250 миллилитров воды;

1 чашка лимонного сока (из 5 – 6 лимонов);

250 миллилитров мандаринового сока;

200 грамм сахара;

1 литр газировки;

мята;

лед.

Приготовление

Выжимаем сок из лимонов и соединяем с обычной водой и сахаром. Доводим сироп до кипения, постоянно помешивая. Когда сироп закипит, выключаем огонь и добавляем стебли мяты. Охлаждаем и процеживаем сироп. Выжимаем сок из мандаринов и процеживаем его. Кладем в кувшин помятые листья мяты, лед и несколько ломтиков мандаринов. Добавляем лимонный сироп, мандариновый сок и газировку. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!