Во время любого празднования особое внимание следует уделить напиткам. Именно они являются прекрасной ноткой, подчеркивающей вкус блюд.

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Мандариновый лимонад – это прекрасный выбор для зимних посиделок, который удивит даже самый капризный вкус.

Рецепт мандаринового лимонада

Время: 20 минут

Порций: 4

Вкусный праздничный напиток / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 250 миллилитров воды;
  • 1 чашка лимонного сока (из 5 – 6 лимонов);
  • 250 миллилитров мандаринового сока;
  • 200 грамм сахара;
  • 1 литр газировки;
  • мята;
  • лед.

Приготовление

  1. Выжимаем сок из лимонов и соединяем с обычной водой и сахаром. Доводим сироп до кипения, постоянно помешивая.
  2. Когда сироп закипит, выключаем огонь и добавляем стебли мяты.
  3. Охлаждаем и процеживаем сироп.
  4. Выжимаем сок из мандаринов и процеживаем его.
  5. Кладем в кувшин помятые листья мяты, лед и несколько ломтиков мандаринов.
  6. Добавляем лимонный сироп, мандариновый сок и газировку. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!