Маринованная фасоль прекрасно дополняет пасту, сырную или мясную доску. Также ее можно использовать в качестве питательной закуски, используя лаваш и любимый соус. Если у вас исчезнет свет – она насытит ваш организм и позволит вкусно поесть без необходимости искать возможности ее разогреть.

Кстати Рыбные нагетсы для всей семьи: подойдут к постному столу

Некоторые снимают с фасоли кожицу, но это может привести к тому, что маринад переберет на себя абсолютно все вкусовые акценты. Если вы не уверены в том, что стремитесь именно к такому результату, то прибегать к такому шагу не стоит.

Рецепт маринованной фасоли

Время: 20 минут + 12 часов

Порций: 2 маленькие баночки

Заготовка, которая всегда пригодится / Фото Cztery Fajery

Ингредиенты:

400 грамм фасоли;

6 столовых ложек винного или яблочного уксуса;

9 столовых ложек оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

2 – 3 столовых ложки мелко нарезанной любимой зелени;

цедра половины лимона;

пол чайной ложки соли;

пол чайной ложки черного перца;

пол чайной ложки кориандра, горчицы или тмина.

Приготовление:

Кипятим большое количество подсоленной воды. Опускаем фасоль в кипяток и варим 5 минут. Сливаем горячую воду и перекладываем фасоль в холодную воду, чтобы она остыла. Смешиваем уксус, растительное масло, чеснок, травы, соль и перец. Хорошо перемешиваем маринад. Соединяем фасоль с маринадом. Закрываем фасоль в банки и оставляем на 12 часов. Хранить продукт в холодильнике можно в течение двух недель.

Приятного аппетита!