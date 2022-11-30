Маринована квасоля прекрасно доповнює пасту, сирну або м'ясну дошку. Також її можна використати як поживну закуску, використавши лаваш та улюблений соус. Якщо у вас зникне світло – вона наситить ваш організм та дозволить смачно поїсти без потреби шукати можливості її розігріти.
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Дехто знімає з квасолі шкірку, але це може призвести до того, що маринад перебере на себе абсолютно усі смакові акценти. Якщо ви не впевнені у тому, що прагнете саме до такого результату, то вдаватися до такого кроку не варто.
Рецепт маринованої квасолі
Час: 20 хвилин + 12 годин
Порцій: 2 маленькі баночки
Заготовка, яка завше стане у пригоді / Фото Cztery Fajery
Інгредієнти:
- 400 грамів квасолі;
- 6 столових ложок винного або яблучного оцту;
- 9 столових ложок оливкової олії;
- 2 зубчики часнику;
- 2 – 3 столові ложки дрібно нарізаної улюбленої зелені;
- цедра половини лимона;
- пів чайної ложки солі;
- пів чайної ложки чорного перцю;
- пів чайної ложки коріандру, гірчиці або кмину.
Приготування:
- Кип'ятимо велику кількість підсоленої води. Опускаємо квасолю у кип'яток та варимо 5 хвилин. Зливаємо гарячу воду та перекладаємо квасолю у холодну воду, щоб вона вистигла.
- Змішуємо оцет, олію, часник, трави, сіль та перець. Добре перемішуємо маринад.
- З'єднуємо квасолю з маринадом.
- Закриваємо квасолю у банки та залишаємо на 12 годин. Зберігати продукт у холодильнику можна впродовж двох тижнів.
Смачного!