Смакует холодной: маринуем фасоль в масле и зелени
Источник:Cztery Fajery
Маринованная фасоль – прекрасное дополнение к любому гарниру. Кроме того, она пригодится, когда нет возможности приготовить что-то из-за отсутствия электричества.
Маринованная фасоль прекрасно дополняет пасту, сырную или мясную доску. Также ее можно использовать в качестве питательной закуски, используя лаваш и любимый соус. Если у вас исчезнет свет – она насытит ваш организм и позволит вкусно поесть без необходимости искать возможности ее разогреть.
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Некоторые снимают с фасоли кожицу, но это может привести к тому, что маринад переберет на себя абсолютно все вкусовые акценты. Если вы не уверены в том, что стремитесь именно к такому результату, то прибегать к такому шагу не стоит.
Рецепт маринованной фасоли
Время: 20 минут + 12 часов
Порций: 2 маленькие баночки
Заготовка, которая всегда пригодится / Фото Cztery Fajery
Ингредиенты:
- 400 грамм фасоли;
- 6 столовых ложек винного или яблочного уксуса;
- 9 столовых ложек оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 – 3 столовых ложки мелко нарезанной любимой зелени;
- цедра половины лимона;
- пол чайной ложки соли;
- пол чайной ложки черного перца;
- пол чайной ложки кориандра, горчицы или тмина.
Приготовление:
- Кипятим большое количество подсоленной воды. Опускаем фасоль в кипяток и варим 5 минут. Сливаем горячую воду и перекладываем фасоль в холодную воду, чтобы она остыла.
- Смешиваем уксус, растительное масло, чеснок, травы, соль и перец. Хорошо перемешиваем маринад.
- Соединяем фасоль с маринадом.
- Закрываем фасоль в банки и оставляем на 12 часов. Хранить продукт в холодильнике можно в течение двух недель.
Приятного аппетита!