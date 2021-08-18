Маринованные кабачки – отличная закуска к будничному и праздничному столу. Их можно подавать к мясу или рыбе, или как отдельное блюдо и есть с хрустящими гренками.

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Маринованные кабачки

  • Время: 10 минут + 3 часа на маринование.
  • Порции: 2

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и посушите кабачки. Нарежьте их тонкими полосками.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали лишний сок.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Для приготовления маринада смешайте в миске масло, сахар и уксус.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Измельчите ножом перец чили, чеснок и петрушку, отправьте в маринад.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Слейте лишний сок из кабачков.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Добавьте к кабачкам маринад и тщательно перемешайте. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа.

кабачки
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Маринованные кабачки готовы. Приятного аппетита!

Рецепт маринованных кабачков с перцем чили – видео: