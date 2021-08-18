Мариновані кабачки – відмінна закуска до буденного і святкового столу. Їх можна подавати до м'яса чи риби, або як окрему страву і їсти з хрумкими грінками.

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Мариновані кабачки

  • Час: 10 хвилин + 3 години на маринування.
  • Порції: 2

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

Приготування:

  1. Ретельно помийте та посушіть кабачки. Наріжте їх тонкими полосками.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Посоліть кабачки та залишіть на 15 хвилин, щоб вони віддали зайвий сік.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Для приготування маринаду змішайте в мисці олію, цукор та оцет.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Подрібніть ножем перець чилі, часник та петрушку, відправте в маринад.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Злийте зайвий сік з кабачків.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Додайте до кабачків маринад та ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 – 3 години.

кабачки
Мариновані кабачки / Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Мариновані кабачки готові. Смачного!

Рецепт маринованих кабачків з перцем чилі – відео: