Маринованные кабачки за 10 минут: быстрый рецепт к столу от Лизы Глинской

Чтобы приготовить быструю закуску из кабачков, вам не нужно часами стоять на кухне и готовить. Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями отличным рецептом маринованных кабачков, которые готовятся за 10 минут.

Маринованные кабачки – отличная закуска к будничному и праздничному столу. Их можно подавать к мясу или рыбе, или как отдельное блюдо и есть с хрустящими гренками.

Читайте также "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит

Маринованные кабачки

Время: 10 минут + 3 часа на маринование.

10 минут + 3 часа на маринование. Порции: 2



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

– 3 молодых кабачка;– 1 ст. л. соли;– 1 ст. л. сахара;– 20 мл уксуса 9%;– 2 зубчика чеснока;– 50 мл растительного масла;– петрушка на ваш вкус;– перец чили на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно помойте и посушите кабачки. Нарежьте их тонкими полосками.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали лишний сок.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Для приготовления маринада смешайте в миске масло, сахар и уксус.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Измельчите ножом перец чили, чеснок и петрушку, отправьте в маринад.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Слейте лишний сок из кабачков.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Добавьте к кабачкам маринад и тщательно перемешайте. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа.



Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской

Маринованные кабачки готовы. Приятного аппетита!

Рецепт маринованных кабачков с перцем чили – видео: