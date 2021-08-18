Маринованные кабачки за 10 минут: быстрый рецепт к столу от Лизы Глинской
Источник:ютуб Лизы Глинской
Чтобы приготовить быструю закуску из кабачков, вам не нужно часами стоять на кухне и готовить. Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями отличным рецептом маринованных кабачков, которые готовятся за 10 минут.
Маринованные кабачки – отличная закуска к будничному и праздничному столу. Их можно подавать к мясу или рыбе, или как отдельное блюдо и есть с хрустящими гренками.
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Маринованные кабачки
- Время: 10 минут + 3 часа на маринование.
- Порции: 2
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
– 3 молодых кабачка;
– 1 ст. л. соли;
– 1 ст. л. сахара;
– 20 мл уксуса 9%;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 мл растительного масла;
– петрушка на ваш вкус;
– перец чили на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно помойте и посушите кабачки. Нарежьте их тонкими полосками.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Посолите кабачки и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали лишний сок.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Для приготовления маринада смешайте в миске масло, сахар и уксус.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Измельчите ножом перец чили, чеснок и петрушку, отправьте в маринад.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Слейте лишний сок из кабачков.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Добавьте к кабачкам маринад и тщательно перемешайте. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа.
Маринованные кабачки / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Маринованные кабачки готовы. Приятного аппетита!
Рецепт маринованных кабачков с перцем чили – видео: