Маринованные шампиньоны без стерилизации: ешь хоть сразу
3 октября 2022 , 11:35Читати новину українською
Источник:ютуб Виталия Барилко
Чтобы быстро и без лишней суеты замариновать шампиньоны – воспользуйтесь рецептом Виталия Барилко. Такие грибы можно есть сразу после маринования или хранить в холодильнике зимой.
Существует множество рецептов маринованных грибов, но в основном все они закрываются специальным ключом и стерилизуются. Если у вас нет ни ключа, ни желания стерилизовать закрутку, выход есть – приготовьте их по этому рецепту.
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Шампиньоны лучше выбирать мелкие, обязательно свежие. Тщательно помойте их водой от грязи – чистить не обязательно.
Рецепт маринованных шампиньонов без стерилизации.
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3 пол-литровых банка
– 1 килограмм шампиньонов;
– 1 литр воды;
– 3 чайные ложки соли;
– 4 чайные ложки сахара;
– горчица в порошке;
– горчица в зернах;
– перец горошком;
_ лавровый лист;
– 100 г 9% уксуса;
– 100 граммов подсолнечного масла;
– 10 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Тщательно помойте шампиньоны. Если вы приобрели мелкие грибы – достаточно смыть с них грязь, если большие или средние – их можно почистить от кожуры и разрезать на четверти.
- В большой кастрюле отварите грибы в кипящей воде в течение 10 минут. Слейте воду или заморозьте грибной бульон для дальнейшего использования в супах или соусах.
- Для маринада смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Добавьте грибы и варите еще 15 – 20 минут.
- Готовые грибы переведите в стерилизованные, чистые банки и закройте крышками. Такие грибы можно не закрывать на зиму – оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.
- Готовые маринованные грибы без стерилизации хорошо хранятся в холодильнике до весны.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления маринованных шампиньонов без стерилизации: