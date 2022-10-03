Маринованные шампиньоны без стерилизации: ешь хоть сразу

Чтобы быстро и без лишней суеты замариновать шампиньоны – воспользуйтесь рецептом Виталия Барилко. Такие грибы можно есть сразу после маринования или хранить в холодильнике зимой.

Существует множество рецептов маринованных грибов, но в основном все они закрываются специальным ключом и стерилизуются. Если у вас нет ни ключа, ни желания стерилизовать закрутку, выход есть – приготовьте их по этому рецепту.

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Шампиньоны лучше выбирать мелкие, обязательно свежие. Тщательно помойте их водой от грязи – чистить не обязательно.

Рецепт маринованных шампиньонов без стерилизации.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 3 пол-литровых банка

– 1 килограмм шампиньонов;– 1 литр воды;– 3 чайные ложки соли;– 4 чайные ложки сахара;– горчица в порошке;– горчица в зернах;– перец горошком;_ лавровый лист;– 100 г 9% уксуса;– 100 граммов подсолнечного масла;– 10 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Тщательно помойте шампиньоны. Если вы приобрели мелкие грибы – достаточно смыть с них грязь, если большие или средние – их можно почистить от кожуры и разрезать на четверти.

В большой кастрюле отварите грибы в кипящей воде в течение 10 минут. Слейте воду или заморозьте грибной бульон для дальнейшего использования в супах или соусах.

Для маринада смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Добавьте грибы и варите еще 15 – 20 минут.

Готовые грибы переведите в стерилизованные, чистые банки и закройте крышками. Такие грибы можно не закрывать на зиму – оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.

Готовые маринованные грибы без стерилизации хорошо хранятся в холодильнике до весны.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления маринованных шампиньонов без стерилизации: