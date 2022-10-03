Існує безліч рецептів маринованих грибів, але переважно всі вони закриваються спеціальним ключем та стерилізуються. Якщо у вас немає ні ключа, ні бажання стерилізувати закрутку вихід є – приготуйте їх за цим рецептом.

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Печериці найкраще обирати дрібні, обов'язково свіжі. Ретельно помийте їх водою від бруду – чистити не обов'язково.

Рецепт маринованих печериць без стерилізації

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 3 півлітрові банки

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 1 літр води;

– 3 чайні ложки солі;

– 4 чайні ложки цукру;

– гірчиця в порошку;

– гірчиця в зернах;

– перець горошком;

_ лавровий листок;

– 100 грамів 9% оцту;

– 100 грамів соняшникової олії;

– 10 зубчиків часнику.

Приготування:

Ретельно помийте печериці. Якщо ви придбали дрібні гриби – достатньо змити з них бруд, якщо великі чи середні – їх можна почистити від шкірки та розрізати на четвертинки.

У великій каструлі відваріть гриби у киплячій воді протягом 10 хвилин. Злийте воду, або заморозьте грибний бульйон для подальшого використання у супах чи соусах.

Для маринаду змішайте всі інгредієнти та доведіть до кипіння. Додайте туди гриби та варіть ще 15 – 20 хвилин.

Готові гриби перекладіть у стерилізовані, чисті банки та закрийте кришками. Такі гриби можна також не закривати на зиму – залишіть їх у каструлі з маринадом до повного охолодження та подавайте до столу, як закуску.

Готові мариновані гриби без стерилізації добре зберігаються у холодильнику до весни.

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих печериць без стерилізації: