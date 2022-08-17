Сладкий маринованный перец с идеальной уксусной ноткой и легкими нотками специй – это действительно нечто особенное. Рекомендуем этот обычный рецепт, который просто сумеет повторить каждый.

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Рецепт маринованных перцев

Время: 40 минут
Порций: 4

Сочно и вкусно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 1,5 килограмма болгарского перца (можно выбрать разных цветов);
  • 5 стаканов воды;
  • 1 стакан 10% уксуса;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 столовая ложка соли;
  • лавровый лист, горчица, несколько зерен перца, душистый перец;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Перец разрежьте, удалите семена и плодоножки, нарежьте кусочками. Приготовьте рассол: 5 стаканов воды, стакан уксуса, сахар и столовую ложку соли, соедините и проварите.
  2. Перец плотно уложите в простерилизованные банки, залейте рассолом и добавьте в каждую банку перец, душистый перец, лавровый лист и горчичные зерна.
  3. Сверху влейте столовую ложку растительного масла.
  4. Закройте плотно банки.
  5. Пастеризуйте 10 – 15 минут в горячей воде.

Храните в темном и прохладном месте.