Солодкий маринований перець з ідеальною оцтовою ноткою та легкими нотками спецій – це справді щось особливе. Рекомендуємо цей простий рецепт, який легко зможе повторити кожен.

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Рецепт маринованих перців

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Соковито та смачно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 1,5 кілограма болгарського перцю (можна обрати різних кольорів);
  • 5 склянок води;
  • 1 склянка 10% оцту;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 столова ложка солі;
  • лавровий лист, гірчиця, кілька зерен перцю, запашний перець;
  • олія.

Приготування:

  1. Перець розріжте, видаліть насіння і плодоніжки, наріжте шматочками. Приготуйте розсіл: 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі з’єднайте та проваріть.
  2. Перець щільно укладіть в простерилізовані банки, залийте розсолом і додайте в кожну банку перець, запашний перець, лавровий лист і зерна гірчиці.
  3. Зверху влийте столову ложку олії.
  4. Закрийте щільно банки.
  5. Пастеризуйте 10 – 15 хвилин у гарячій воді.
  6. Зберігайте у темному та прохолодному місці.