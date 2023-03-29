Приготовление ветчины – дело непростое, но, соблюдая несколько основных правил, настоящие любители мяса справятся с этой задачей на "отлично". Главное не торопиться, соблюдать инструкции и не нарушать пропорции.

Не пропустите Три вкусные закуски к столу на скорую руку: простые рецепты

Рецепт сочной копченой ветчины

Время: 7 часов

Порций: 4

Аппетитное мясо / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 3 килограмма свиной ветчины;

– 180 грамм маринованной соли;

– 2 литра воды;

– 6 зубчиков чеснока;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 1 чайная ложка черного перца;

– несколько лавровых листьев;

– веточка розмарина.

Приготовление:

Размельченный чеснок вместе с другими ингредиентами поместите в кастрюлю. Добавьте немного воды, чтобы покрыть ингредиенты, и варить на медленном огне примерно 10 минут.

Когда бульон охладится, поставьте в него мясо и оставьте минимум на 24 часа.

Извлеките мясо из маринада, обмотайте марлей, чтобы оно обугливалось, стяните жгутом из натуральной мешковины и повесьте на крюки для копчения.

Ветчину необходимо коптить в течение 5 – 6 часов, а температура копчения должна составлять около 55 – 60 градусов.

Рецепт вареной ветчины

Время: 3 часа

Порций: 4

По-особому сочно / Фото unsplash

Ингредиенты :

– примерно 1 килограмм свиной ветчины;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 чайная кровать перца;

– 1 столовая ложка майорана;

– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка сладкой копченой паприки;

– 2 столовых ложки масла.

Маринад:

– 2 литра воды;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая;

– ложка горчицы 2 – 3 столовых ложки соли;

– 2 лавровых листа;

– несколько зерен душистого перца;

– 2 зубчика чеснока;

– по желанию: веточка розмарина.

Приготовление:

Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и специями, сбрызните маслом и выложите в миску. Накройте фольгой и поставьте в холодильник на 24 – 36 часов. Смешайте ингредиенты для рассола в высокой узкой кастрюле. Положите ветчину (мясо должно полностью погрузиться в рассол), накройте кастрюлю крышкой, поставьте на огонь и доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 10 минут. Дайте остыть (примерно 10 – 12 часов), затем снова вскипятите, варите 10 минут, остудите, снова вскипятите, варите 10 минут, остудите, обсушите на бумажном полотенце. Готовую ветчину хранить в холодильнике, перед подачей нарезать ломтиками.

Приятного аппетита!