Ветчина копченая или вареная: идеальные пропорции маринада
29 марта 2023, 19:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Ветчина, приготовленная по этим рецептам, получается очень вкусной. Главный секрет успеха – правильные пропорции маринада.
Приготовление ветчины – дело непростое, но, соблюдая несколько основных правил, настоящие любители мяса справятся с этой задачей на "отлично". Главное не торопиться, соблюдать инструкции и не нарушать пропорции.
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Рецепт сочной копченой ветчины
Время: 7 часов
Порций: 4
Приготовление:
- Размельченный чеснок вместе с другими ингредиентами поместите в кастрюлю. Добавьте немного воды, чтобы покрыть ингредиенты, и варить на медленном огне примерно 10 минут.
- Когда бульон охладится, поставьте в него мясо и оставьте минимум на 24 часа.
- Извлеките мясо из маринада, обмотайте марлей, чтобы оно обугливалось, стяните жгутом из натуральной мешковины и повесьте на крюки для копчения.
- Ветчину необходимо коптить в течение 5 – 6 часов, а температура копчения должна составлять около 55 – 60 градусов.
Рецепт вареной ветчины
Время: 3 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и специями, сбрызните маслом и выложите в миску.
- Накройте фольгой и поставьте в холодильник на 24 – 36 часов.
- Смешайте ингредиенты для рассола в высокой узкой кастрюле. Положите ветчину (мясо должно полностью погрузиться в рассол), накройте кастрюлю крышкой, поставьте на огонь и доведите до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой 10 минут.
- Дайте остыть (примерно 10 – 12 часов), затем снова вскипятите, варите 10 минут, остудите, снова вскипятите, варите 10 минут, остудите, обсушите на бумажном полотенце.
- Готовую ветчину хранить в холодильнике, перед подачей нарезать ломтиками.
Приятного аппетита!