Можно ли заготовить цветную капусту на зиму: рецепт, который сможет повторить каждый
Источник:beszamel
Цветная капуста – это вкусный и полезный овощ, который обязательно следует включить в свое меню. Существует множество способов, где его можно использовать на кухне, один из них – маринование.
Маринованная цветная капуста остается хрустящей – это идеальное дополнение к мясу на гриле или салатам. Готовить ее следует именно в августе, когда овощ недорог и насыщен вкусом.
Не пропустите Питательный перекус – что положить в рюкзак
Рецепт маринованной цветной капусты
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Ингредиенты:
- 1 цветная капуста весом 600 – 700 грамм;
- пол стакана уксуса;
- 3 стакана воды;
- 1 чайная ложка соли;
- 3 чайные ложки сахара;
- 1 – 2 лавровых листа;
- 3 – 5 зерен душистого перца.
Приготовление:
- Цветную капусту помойте, разделите на небольшие соцветия и бланшируйте в кипятке 2 минуты.
- Достаньте из воды шумовкой и разложите в промытые и ошпаренные банки.
- Приготовьте рассольник: вскипятите воду со специями, добавьте уксус и доведите до кипения.
- Залейте цветную капусту кипящим маринадом и закройте банки.
- Пастеризуйте овощи 20 минут.
Как выбрать цветную капусту:
Обращайте внимание на то, качан мясистый, а цвет однородный. Избегайте темных пятен на соцветиях.
Вес идеальной по размеру капусты – 600 – 700 граммов. Большая капуста может быть перезрелой и будет вариться подольше.
Хрустящие соцветия, которые имеет молодая капуста, имеют особый вкус и ускоряют приготовление овоща.