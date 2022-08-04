Маринована цвітна капуста залишається хрусткою – це ідеальне доповнення до м’яса на грилі чи салатів. Готувати її варто саме у серпні, коли овоч недорогий і насичений смаком.
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Рецепт маринованої цвітної капусти
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Хрустка закуска / Фото beszamel
Інгредієнти:
- 1 цвітна капуста вагою 600 – 700 грамів;
- пів склянки оцту;
- 3 склянки води;
- 1 чайна ложка солі;
- 3 чайні ложки цукру;
- 1 – 2 лаврових листки;
- 3 – 5 зерен запашного перцю.
Приготування:
- Цвітну капусту помийте, розділіть на невеликі суцвіття і бланшуйте в окропі 2 хвилини.
- Дістаньте з води шумівкою і розкладіть в промиті та ошпарені банки.
- Приготуйте розсольник: закип'ятіть воду зі спеціями, додайте оцет і доведіть до кипіння.
- Залийте цвітну капусту киплячим маринадом та закрийте банки.
- Пастеризуйте овоч у банках 20 хвилин.