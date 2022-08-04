Маринована цвітна капуста залишається хрусткою – це ідеальне доповнення до м’яса на грилі чи салатів. Готувати її варто саме у серпні, коли овоч недорогий і насичений смаком.

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Рецепт маринованої цвітної капусти

Час: 1,5 години
Порцій: 2

Хрустка закуска / Фото beszamel

Інгредієнти:

  • 1 цвітна капуста вагою 600 – 700 грамів;
  • пів склянки оцту;
  • 3 склянки води;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 3 чайні ложки цукру;
  • 1 – 2 лаврових листки;
  • 3 – 5 зерен запашного перцю.

Приготування:

  1. Цвітну капусту помийте, розділіть на невеликі суцвіття і бланшуйте в окропі 2 хвилини.
  2. Дістаньте з води шумівкою і розкладіть в промиті та ошпарені банки.
  3. Приготуйте розсольник: закип'ятіть воду зі спеціями, додайте оцет і доведіть до кипіння.
  4. Залийте цвітну капусту киплячим маринадом та закрийте банки.
  5. Пастеризуйте овоч у банках 20 хвилин.